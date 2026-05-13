Florida

¡Horas críticas! Así fue el rescate de los 11 sobrevivientes de accidente aéreo en Florida

Un avión Beechcraft 300 King Air, que se dirigía desde Marsh Harbour a Freeport, sufrió una falla en el motor y se vio obligado a amerizar en Florida. Lo que vivieron los sobrevivientes fueron momentos de desesperanza y temor a ser olvidados.

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Durante cinco horas, los once supervivientes de un accidente aéreo frente a la costa de Florida flotaron en una balsa salvavidas, sin posibilidad de pedir ayuda y sin saber si alguien vendría a rescatarlos.

Desesperados y al acercarse una tormenta eléctrica, encontraron refugio bajo una lona buscando la protección que pudiera ofrecerles.

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Posteriormente, aparecieron en el aire equipos de búsqueda y rescate del ejército estadounidense, según relataron miembros de dichos equipos durante una conferencia de prensa el miércoles.

“Con solo mirarlos, se notaba que estaban sufriendo, física, mental y emocionalmente”, dijo el capitán de la Fuerza Aérea Rory Whipple, especialista en rescate en combate que se lanzó al agua y nadó hasta los supervivientes. “Hay que imaginar el daño emocional que sufrieron allí, sin saber si alguien iba a rescatarlos”.

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Según las autoridades, el avión, un turbohélice Beechcraft 300 King Air, se dirigía desde Marsh Harbour, en la isla bahameña de Gran Ábaco, al Aeropuerto Internacional de Gran Bahama en Freeport, cuando sufrió una falla en el motor el martes.

El piloto amerizó a unas 50 millas de Vero Beach, Florida, y logró subir a sus 10 pasajeros, tres de ellos con heridas leves, a una balsa salvavidas amarilla.

La mayor Elizabeth Piowaty, de la Reserva de la Fuerza Aérea, reconoció esos esfuerzos, afirmando que el piloto se habría preocupado por el oleaje y por reducir la velocidad del avión tanto como fuera posible de forma segura antes del impacto.

"No conozco a nadie que haya sobrevivido a un amerizaje forzoso", dijo Piowaty, quien comandaba un avión HC-130J Combat King II que participó en el rescate. "Por lo que he visto, que todas esas personas hayan sobrevivido es prácticamente un milagro".

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La baliza de emergencia del avión accidentado alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos sobre su ubicación. En ese momento, el Ala de Rescate 920 de la Reserva de la Fuerza Aérea ya tenía una tripulación en el aire realizando una misión de entrenamiento en un helicóptero HH-60W Jolly Green II. La tripulación fue reasignada para colaborar en la búsqueda.

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Piowaty explicó que, tras localizar a los supervivientes, su aeronave sobrevoló la zona y arrojó un kit de supervivencia que incluía dos balsas adicionales, comida y agua. Los supervivientes pudieron entonces dispersarse, y la tripulación del HH-60W, incluido Whipple, logró izarlos a un lugar seguro en medio de olas de entre 1 y 1,5 metros, rescatando al último superviviente apenas unos minutos antes de que el helicóptero se viera obligado a repostar.

Según Piowaty, no había rastro del avión derribado.

Los once supervivientes fueron trasladados en avión al aeropuerto internacional de Melbourne Orlando, donde les esperaban los servicios médicos de emergencia, según informaron las autoridades. Todos se encontraban en condición estable.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos anunció que investigará el accidente.

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