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Colombiana deportada al Congo deberá ser devuelta a Estados Unidos por orden de un juez federal

El caso exhibe las dificultades del gobierno de Trump para encontrar países que acepten a migrantes que no pueden ser deportados a sus lugares de origen por riesgo de persecución o tortura

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Por:N+ Univision
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Una jueza federal ordenó al gobierno de Estados Unidos regresar al país a una mujer colombiana deportada a África, al considerar que la administración de Donald Trump probablemente actuó de manera ilegal al enviarla a la República Democrática del Congo pese a que ese país había rechazado recibirla.

De acuerdo con documentos obtenidos por The New York Times, la mujer, identificada como Adriana María Quiroz Zapata, de 55 años, fue trasladada en abril al país africano aunque las autoridades congoleñas habían advertido previamente que no podían aceptarla por sus condiciones médicas, entre ellas diabetes, hipotiroidismo e hiperlipidemia.

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En su resolución, el juez federal Richard J. Leon concluyó que la deportación probablemente violó la ley federal estadounidense, ya que las normas migratorias establecen que un país tercero debe aceptar formalmente a la persona antes de concretarse el traslado.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio la estrategia del gobierno estadounidense de enviar migrantes a terceros países cuando no pueden ser deportados a sus lugares de origen por riesgo de persecución, violencia o tortura.

Según los documentos citados en el caso, el Ministerio del Interior congoleño notificó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) que no contaba con capacidad médica suficiente para atender a Quiroz Zapata. Pese a ello, la colombiana fue enviada a territorio congoleño.

Actualmente, la mujer permanece en un hotel cercano a Kinshasa junto con otros migrantes deportados por Estados Unidos mientras continúa el proceso judicial.

Quiroz Zapata había obtenido previamente protección migratoria en Estados Unidos. En 2025, una corte determinó que no podía ser enviada de regreso a Colombia luego de considerar creíbles sus denuncias de violencia y posibles actos de tortura por parte de una expareja presuntamente vinculada con fuerzas de seguridad colombianas.

Antes de conocerse el fallo judicial, la colombiana declaró sentirse aterrorizada por permanecer en un país desconocido y aseguró que vivía con miedo constante.

El juez ordenó además que el gobierno informe antes del viernes qué medidas tomará para facilitar su regreso a Estados Unidos.

Video Dos colombianas terminan en la República Democrática del Congo tras ser deportadas de EEUU
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