Noticias Clima en Estados Unidos para hoy jueves 14 de mayo: calor extremo y riesgo de tormentas severas en varias regiones El National Weather Service recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y permanecer atentos a alertas meteorológicas locales

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El clima en Estados Unidos para este jueves 14 de mayo estará marcado por temperaturas muy elevadas en estados del sur y oeste del país, mientras que sectores del centro y norte podrían enfrentar tormentas fuertes durante la tarde y noche, de acuerdo con el pronóstico del National Weather Service ( NWS).

El calor continuará intensificándose en estados como Texas, Arizona, Nevada y partes de California, donde varias ciudades podrían acercarse a los 100 grados Fahrenheit. En ciudades texanas como Dallas, Austin, Houston y San Antonio se espera un ambiente muy cálido y húmedo durante gran parte del día, con sensación térmica más elevada por la humedad.

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Además del calor, el NWS se mantiene sobre zonas de las Grandes Llanuras y partes del Medio Oeste, donde podrían desarrollarse tormentas severas aisladas. Los estados con mayor probabilidad de actividad eléctrica incluyen sectores de Oklahoma, Kansas, Nebraska y partes de Missouri. Algunas tormentas podrían generar fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y lluvias intensas de corta duración.

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Clima hoy en EEUU jueves 14 de mayo

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Mientras tanto, el noreste del país continuará con condiciones más frescas y húmedas. Áreas de Nueva York, Massachusetts, Connecticut y Pensilvania podrían registrar lluvias ligeras intermitentes y cielo mayormente nublado durante buena parte del jueves.

En la costa oeste predominará el tiempo seco y soleado. Sin embargo, el aire caliente y las ráfagas de viento elevan el riesgo de incendios forestales en algunas zonas áridas de California, Nevada y Arizona.

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