Noticias Corte Suprema de Carolina del Sur anula condena de Alex Murdaugh por el asesinato de su esposa e hijo y ordena un nuevo juicio En el fallo unánime emitido el miércoles 13 de mayo, la corte mencionó que la conducta de la secretaria judicial, Becky Hill, afectó la credibilidad del acusado y ha ordenado anular los cargos



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Este miércoles 13 de mayo, la Corte Suprema de Carolina del Sur anuló la condena y sentencia perpetua de Alex Murdaugh, luego de que señalaran que la conducta del secretario judicial "atacó gravemente la credibilidad de Murdaugh".

El abogado desacreditado volverá a ser juzgado por los cargos de asesinato por la muerte a tiros de su esposa y su hijo menor.

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¿Por qué lo volverán a juzgar?

En el fallo unánime emitido el miércoles 13 de mayo, la corte mencionó que la conducta de la secretaria judicial, Becky Hill, afectó la credibilidad del acusado, ya que les dijo a los miembros del jurado que su testimonio no era confiable.

Según la Agencia de Noticias AP, el objetivo de Hill era aumentar las ventas de un libro que estaba escribiendo sobre el caso. El título del libro es “Tras las puertas de la justicia:Los asesinatos de Murdaugh” y este mismo fue retirado, luego de que tuviera acusaciones de plagio.

“Tal como sugiere el título de su libro, resulta que Hill estuvo bastante ocupada tras las puertas de la justicia, obstaculizando la integridad del sistema judicial que juró proteger y defender”, escribieron los magistrados.

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Además, señalaron que el juez se extralimitó al admitir como prueba los delitos financieros de Murdaugh, que no estaban relacionados con su juicio por asesinato. El acusado de 57 años se declaró culpable de robar alrededor de 12 millones de dólares a sus clientes y está cumpliendo una condena de 40 años.

Murdaugh admite ser un ladrón y mentiroso

Murdaugh ha admitido ser un ladrón y mentiroso estafador de seguros y mal abogado, pero ha negado haber matado a su esposa Maggie y su hijo menor Paul, a los cuales encontró afuera de su casa en el año 2021.

Asimismo, los magistrados detallaron que hay falta de pruebas, porque no se encontró ADN, ni sangre salpicada en la ropa de Murdaugh. Dato clave, ya que el asesinato se cometió a poca distancia con armas que no han sido encontradas hasta la fecha.

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El conflicto legal de Murdaugh ha generado gran material, desde miniseries, libros y decenas de podcasts sobre crímenes reales acerca de la historia de este abogado millonario del sur.