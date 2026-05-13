Noticias

Corte Suprema de Carolina del Sur anula condena de Alex Murdaugh por el asesinato de su esposa e hijo y ordena un nuevo juicio

En el fallo unánime emitido el miércoles 13 de mayo, la corte mencionó que la conducta de la secretaria judicial, Becky Hill, afectó la credibilidad del acusado y ha ordenado anular los cargos

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Hallan culpable a Alex Murdaugh por el asesinato de su esposa y su hijo: enfrenta de 30 años a cadena perpetua

Este miércoles 13 de mayo, la Corte Suprema de Carolina del Sur anuló la condena y sentencia perpetua de Alex Murdaugh, luego de que señalaran que la conducta del secretario judicial "atacó gravemente la credibilidad de Murdaugh".

El abogado desacreditado volverá a ser juzgado por los cargos de asesinato por la muerte a tiros de su esposa y su hijo menor.

PUBLICIDAD

¿Por qué lo volverán a juzgar?

En el fallo unánime emitido el miércoles 13 de mayo, la corte mencionó que la conducta de la secretaria judicial, Becky Hill, afectó la credibilidad del acusado, ya que les dijo a los miembros del jurado que su testimonio no era confiable.

Más sobre Noticias

Condenado a dos años de cárcel por ayudar a Matthew Perry a conseguir la ketamina que acabó con su vida
4 mins

Condenado a dos años de cárcel por ayudar a Matthew Perry a conseguir la ketamina que acabó con su vida

Estados Unidos
Un viaje que no terminó: Nelson Davian Portillo Martínez, el menor de 14 años hallado sin vida en un vagón de tren en Texas
3 mins

Un viaje que no terminó: Nelson Davian Portillo Martínez, el menor de 14 años hallado sin vida en un vagón de tren en Texas

Estados Unidos
La noche que un estadio del centro de Chicago se convirtió en un territorio simbólico de México
3 mins

La noche que un estadio del centro de Chicago se convirtió en un territorio simbólico de México

Estados Unidos
Juez federal dictamina que ICE violó una orden durante arrestos sin orden judicial en Colorado
3 mins

Juez federal dictamina que ICE violó una orden durante arrestos sin orden judicial en Colorado

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos para el miércoles 13 de mayo: calor intenso, lluvias y tormentas aisladas
2 mins

Clima en Estados Unidos para el miércoles 13 de mayo: calor intenso, lluvias y tormentas aisladas

Estados Unidos
Muerte de Kevin González: cuál es el origen y el (emotivo) significado de los osos de peluche sobre su ataúd
2 mins

Muerte de Kevin González: cuál es el origen y el (emotivo) significado de los osos de peluche sobre su ataúd

Estados Unidos
Defensa de Kilmar Ábrego asegura que gobierno bloquea salida del salvadoreño y evita fallo judicial
3 mins

Defensa de Kilmar Ábrego asegura que gobierno bloquea salida del salvadoreño y evita fallo judicial

Estados Unidos
La administración Trump planea nombrar a David Venturella como jefe interino del ICE, según reportes
1 mins

La administración Trump planea nombrar a David Venturella como jefe interino del ICE, según reportes

Estados Unidos
México rechaza versión de CNN sobre explosión de un auto en el Estado de México con participación de la CIA
2 mins

México rechaza versión de CNN sobre explosión de un auto en el Estado de México con participación de la CIA

Estados Unidos
Terry Cole, director de la DEA, asegura que “los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”
2 mins

Terry Cole, director de la DEA, asegura que “los narcotraficantes y altos cargos del gobierno de México llevan años confabulados”

Estados Unidos

Según la Agencia de Noticias AP, el objetivo de Hill era aumentar las ventas de un libro que estaba escribiendo sobre el caso. El título del libro es “Tras las puertas de la justicia:Los asesinatos de Murdaugh” y este mismo fue retirado, luego de que tuviera acusaciones de plagio.

“Tal como sugiere el título de su libro, resulta que Hill estuvo bastante ocupada tras las puertas de la justicia, obstaculizando la integridad del sistema judicial que juró proteger y defender”, escribieron los magistrados.

Video Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca hoy, ¿qué se sabe al momento?

Además, señalaron que el juez se extralimitó al admitir como prueba los delitos financieros de Murdaugh, que no estaban relacionados con su juicio por asesinato. El acusado de 57 años se declaró culpable de robar alrededor de 12 millones de dólares a sus clientes y está cumpliendo una condena de 40 años.

Murdaugh admite ser un ladrón y mentiroso

Murdaugh ha admitido ser un ladrón y mentiroso estafador de seguros y mal abogado, pero ha negado haber matado a su esposa Maggie y su hijo menor Paul, a los cuales encontró afuera de su casa en el año 2021.

Asimismo, los magistrados detallaron que hay falta de pruebas, porque no se encontró ADN, ni sangre salpicada en la ropa de Murdaugh. Dato clave, ya que el asesinato se cometió a poca distancia con armas que no han sido encontradas hasta la fecha.

PUBLICIDAD

El conflicto legal de Murdaugh ha generado gran material, desde miniseries, libros y decenas de podcasts sobre crímenes reales acerca de la historia de este abogado millonario del sur.

Video El momento en que Alex Murdaugh es sentenciado a dos cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa e hijo
Relacionados:
NoticiasAsesinatoAsesinatosCondenaCondenasCondena errónea

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El hilo rojo
La Trevi sin filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX