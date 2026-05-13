Abuso Policíaco Residentes de Memphis demandan por abuso a Grupo de Trabajo para la Seguridad de EEUU; DOJ rechaza acusaciones La demanda acusa que el Grupo de Trabajo, en nombre del supuesto control del crimen, han detenido, amenazado y arrestado a residentes de Memphis que realizaban "actividades cotidianas".

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Cuatro residentes de Memphis han demandado a funcionarios federales y de Tennessee, alegando que han sido acosados, arrestados y maltratados físicamente por participar en actividades protegidas por la Primera Enmienda, como observar y grabar a agentes del orden público en su ciudad.

Una demanda presentada el miércoles ante un tribunal federal tiene como objetivo el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, compuesto por agentes de 13 agencias federales que el presidente Donald Trump envió a la ciudad para combatir el crimen junto con la Policía Estatal de Tennessee y la Guardia Nacional de Tennessee.

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Desde finales de septiembre, cientos de agentes federales, estatales y locales de las fuerzas del orden vinculadas al grupo de trabajo han realizado controles de tráfico, ejecutado órdenes judiciales y buscado fugitivos en esta ciudad de mayoría negra con aproximadamente 610,000 habitantes. La demanda alega que el grupo de trabajo ha realizado más de 120,000 controles de tráfico.

"En nombre del supuesto control del crimen, los agentes del Grupo de Trabajo han detenido, amenazado y arrestado a residentes de Memphis que realizaban actividades cotidianas", afirma la demanda. "En respuesta, los residentes de Memphis que se han encontrado con agentes del Grupo de Trabajo en público, incluidos los demandantes, se han detenido para recabar información y registrar las actividades del Grupo de Trabajo".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió un comunicado el miércoles en respuesta a la demanda.

En ocho meses, el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis ha realizado más de 9000 arrestos, incluyendo 951 miembros de pandillas conocidos, y ha localizado a 150 niños desaparecidos, lo que ha incrementado drásticamente la seguridad pública en la comunidad de Memphis.

"El Departamento no tolerará ninguna acción que ponga en riesgo a nuestros agentes del orden. Rechazamos categóricamente las acusaciones de la demanda y mantenemos nuestro compromiso con prácticas policiales justas, imparciales y profesionales para garantizar la seguridad de los habitantes de Memphis y del pueblo estadounidense", dijo el Departamento de Justicia.

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Hunter Demster, residente de Memphis y demandante, afirma que ve con frecuencia a agentes del grupo especial deteniendo vehículos en su vecindario, que cuenta con una gran población hispana. En una ocasión, fue rodeado por agentes del grupo especial después de filmar una parada de tráfico y decirles a las personas que iban en el auto que tenían derecho a no hablar con la policía.

“Es una sensación aterradora”, dijo Demster. “No hice nada ilegal. Usé mis derechos protegidos por la Primera Enmienda para sostener un teléfono y decir información sobre ‘conozca sus derechos’”.

Scarlet Kim, abogada sénior del Proyecto de Libertad de Expresión, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó que la ley de Tennessee está redactada de forma tan amplia que los agentes tienen gran discreción para invocarla contra los observadores, incluso cuando estos no están obstaculizando sus acciones.

“Cuando los observadores acuden al lugar donde opera el grupo de trabajo y observan, recopilan información”, dijo Kim. “Toman sus teléfonos y cámaras y documentan lo que sucede. Todo eso es actividad protegida por la Primera Enmienda. Y no justifica que el gobierno reaccione de la manera en que lo está haciendo”.

Funcionarios federales, entre ellos el secretario de Defensa Pete Hegseth, la exfiscal general Pam Bondi y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, visitaron Memphis para elogiar al grupo de trabajo . En octubre, Miller predijo que el aumento de la presencia policial haría que la ciudad fuera "más segura de lo que jamás podrían imaginar" y que "atraerán empresas e inversiones, y Memphis será más próspera que nunca".

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El grupo de trabajo forma parte de una iniciativa más amplia de Trump para utilizar tropas de la Guardia Nacional y reforzar la presencia policial federal en las ciudades, especialmente en aquellas controladas por los demócratas. Tras el despliegue de tropas en el Distrito de Columbia y Los Ángeles , se refirió a Portland, Oregón, como una ciudad devastada por la guerra y amenazó con desplegar una fuerza apocalíptica en Chicago. El año pasado, en un discurso ante líderes militares estadounidenses en Virginia, Trump propuso utilizar las ciudades como campos de entrenamiento para las fuerzas armadas.

La demanda acusa a los agentes del grupo de trabajo de tomar represalias sistemáticas contra los cuatro demandantes y otros ciudadanos que realizaban observaciones similares. Alega que las amenazas y el acoso son el resultado directo de una política federal que considera que observar a los agentes federales desempeñando sus funciones en público constituye una amenaza para su seguridad. La demanda también afirma que los funcionarios federales y estatales no han capacitado a sus agentes para que no tomen represalias contra los ciudadanos que realizan actividades protegidas por la Primera Enmienda.

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