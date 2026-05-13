Arkansas Mujer encuentra diamante de 3 quilates en Arkansas durante viaje marcado por una tragedia familiar Keshia Smith realizó el descubrimiento mientras recorría el Parque Estatal Crater of Diamonds, ubicado en Murfreesboro; el hallazgo ocurrió mientras vive el duelo por la muerte de su hijo y de su padre

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Una visita turística terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para una mujer de Pensilvania que halló un diamante blanco de 3.09 quilates en el famoso parque estatal Crater of Diamonds, en Arkansas, uno de los pocos lugares del mundo donde cualquier visitante puede buscar y quedarse con piedras preciosas encontradas en el sitio.

Keshia Smith realizó el descubrimiento mientras recorría el Parque Estatal Crater of Diamonds, ubicado en Murfreesboro, en el condado de Pike. De acuerdo con autoridades de los Parques Estatales de Arkansas, el hallazgo ocurrió durante un viaje que también representó un momento emocional para la mujer, quien atraviesa el duelo por la muerte de su hijo y de su padre.

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La historia fue difundida por el Departamento de Parques Estatales de Arkansas a través de Facebook, donde describieron el hallazgo como "un inesperado rayo de esperanza". Según la publicación, Smith sintió que encontrar la piedra "estaba destinado a pasar".

El diamante fue bautizado como "Za'Novia Liberty Diamond", un nombre elegido por Smith para honrar a sus nietos y también como referencia al próximo 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Las imágenes compartidas por el parque muestran que la piedra es plana, lisa y completamente incolora, con un tamaño similar al de una cuenta pequeña.

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El único parque del mundo donde puedes quedarte los diamantes que encuentres

Crater of Diamonds State Park es conocido internacionalmente porque permite a los visitantes buscar diamantes naturales directamente en una antigua zona volcánica. De acuerdo con el sitio oficial del parque, las personas pueden explorar un terreno arado de aproximadamente 15 hectáreas en busca de minerales, rocas y piedras preciosas, y cualquier hallazgo pertenece legalmente al visitante.

Las autoridades del parque señalaron que, hasta enero de 2026, más de 37 mil diamantes han sido encontrados en el lugar desde que se convirtió en parque estatal en 1972.

El parque también es famoso por haber sido escenario del hallazgo del diamante más grande descubierto en territorio estadounidense. Se trata de la piedra conocida como Uncle Sam Diamond, una gema de 40.23 quilates encontrada en 1924.

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Autoridades del parque aseguraron que historias como la de Keshia Smith ayudan a mantener vivo el interés de miles de turistas que visitan cada año el sitio con la esperanza de encontrar una joya enterrada bajo la tierra de Arkansas.