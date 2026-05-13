Xi Jinping Trump y Xi Jinping se reúnen en Beijing: 'Vamos a tener un futuro fantástico juntos' En los primeros minutos del encuentro bilateral, Trump manifestó que era un “honor” reunirse con el mandatario asiático y proyectó que la relación entre Estados Unidos y China será “mejor que nunca antes”.



Video Trump y Xi Jinping frente a frente: Inicia la histórica cumbre bilateral en China

El presidente Donald Trump y su homólogo de China, Xi Jinping, se reunieron el jueves 14 de mayo en una histórica visita en donde el tema comercial será uno de los temas centrales.

Los líderes de las dos principales economías del mundo se sentaron frente a frente en Beijing, China, en donde Trump manifestó que era un “honor” reunirse con el mandatario asiático y proyectó que la relación entre Estados Unidos y China será “mejor que nunca antes”.

Es un honor estar con usted, es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca antes. Donald Trump, presidente de EEUU



El presidente Trump aseguró las dos superpotencias tendrán un "futuro fantástico" juntas, durante su reunión de alto nivel en Pekín.

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Desde el Gran Salón del Pueblo de la capital china, Donald Trump afirmó "Vamos a tener un futuro fantástico juntos", agregó.

Por su parte, el presidente chino dijo al republicano que ambos países deberían ser "socios, no rivales".

Una relación estable entre China y Estados Unidos es una bendición para el mundo. La cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas. Deberíamos ser socios, no rivales. Xi Jinping, presidente de China

Aseguró que los intereses comunes de China y Estados Unidos "superan sus diferencias" y añadió que espera que 2026 sea "año histórico y emblemático" para las relaciones entre ambas naciones.

Se esperan pocos avances en temas divisivos que abarcan desde la guerra con Irán hasta el comercio, la tecnología y Taiwán.

Trump busca enfocar las conversaciones en temas comerciales y en posibles acuerdos que impulsen las compras chinas de productos agrícolas y aviones comerciales estadounidenses. Además, pretende establecer un comité bilateral que permita gestionar las diferencias entre ambos países y evitar una nueva escalada comercial como la ocurrida el año pasado, cuando el incremento de los aranceles impulsado por Trump desencadenó una guerra comercial.

Se espera que Jinping haga referencia a la decisión de Estados Unidos de vender armamento a Taiwán, territorio autónomo que China considera parte de su soberanía.

En diciembre pasado, Trump aprobó un paquete de armas destinado a la isla por un valor de 11,000 millones de dólares, aunque la entrega todavía no se ha concretado.