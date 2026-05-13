Noticias Demandan a Ramón Ayala Jr. por presuntas agresiones sexuales; exintegrantes acusan encubrimiento dentro de la agrupación La demanda se suma a otros procesos legales iniciados desde febrero de 2026 contra el famoso intérprete

Video Demanda millonaria: Acusan a Ramón Ayala Jr. de conducta sexual inapropiada

Una nueva demanda civil contra Ramón Ayala Jr. volvió a colocar bajo escrutinio al entorno de la histórica agrupación norteña Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, luego de que tres exintegrantes y exempleados lo acusaran de presuntas agresiones sexuales y comportamientos inapropiados ocurridos durante giras en Estados Unidos.

La demanda fue interpuesta en el condado de Hidalgo, Texas, por el despacho The Buzbee Law Firm. Entre los demandantes aparece el exbajista Eliud González, quien durante una conferencia de prensa aseguró que las presuntas conductas ocurrieron de forma constante dentro de autobuses y otros espacios laborales vinculados con la banda.

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De acuerdo con las acusaciones, Ramón Ayala Jr., hijo del músico conocido como el “Rey del Acordeón”, habría incurrido en presuntos actos de hostigamiento, abuso de poder y agresión sexual contra integrantes del equipo de trabajo.

Los denunciantes también sostienen que Ramón Ayala y empresas relacionadas con la agrupación habrían tenido conocimiento previo de las quejas, pero presuntamente no tomaron medidas ante los señalamientos.

Durante la presentación del caso, los abogados aseguraron contar con fotografías y videos que presuntamente documentan parte de los hechos denunciados.

La demanda se suma a otros procesos legales iniciados desde febrero de 2026 contra Ramón Ayala Jr. y personas ligadas a la organización musical. En esas acciones judiciales previas, extrabajadores identificados bajo el seudónimo “John Doe” denunciaron presuntos abusos sexuales y reclamaron indemnizaciones por daños emocionales y psicológicos.

En medio de la controversia, Ramón Ayala ya había reaccionado anteriormente mediante un comunicado, en el que rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso legal permitirá esclarecer los hechos.

El intérprete también afirmó que existen intentos por “manchar el legado” construido durante décadas de trayectoria artística y señaló que sus abogados se encuentran atendiendo el caso, por lo que evitará ofrecer entrevistas mientras continúe el proceso judicial.

Hasta ahora, Ramón Ayala Jr. no ha emitido un posicionamiento público independiente sobre las nuevas acusaciones.