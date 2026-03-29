Noticias Se cumplen 44 días del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos; es el más largo en la historia del país Este cierre sobrepasa el del primer mandato del presidente Donald Trump, en donde fueron 34 días en el 2018 y en el cual cerraron nueve departamentos del ejecutivo

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Este domingo 29 de marzo, se cumplieron 44 días del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos más largo de la historia, lo que ha generado retrasos en los aeropuertos.

Este cierre supera al del primer mandato del presidente Donald Trump, que duró 34 días en 2018, durante el cual cerraron nueve departamentos del Poder Ejecutivo, afectando a más de 800,000 empleados que suspendieron sus operaciones.

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¿Por qué frenaron las operaciones en el DHS?

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La razón por la que están frenadas las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) es que no se ha llegado a un acuerdo entre demócratas y republicanos acerca de las restricciones al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), después de la muerte de Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, ambos estadounidenses.

Esto ha tenido como consecuencia que haya largas filas en los aeropuertos y la ausencia diaria de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte ( TSA, en inglés) al no recibir un sueldo. En algunos aeródromos, la inasistencia supera la mitad del personal encargado.

Más de 400 agentes del TSA han renunciado por no haber recibido ningún pago y se espera un incremento del 5% en vacaciones de los pasajeros en los aeropuertos, lo que hará que haya más retrasos, ya que no se tiene al personal completo.

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¿Qué solución ha dado Trump?

El jueves 26 de marzo, el presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le pague a los agentes del TSA este lunes 30 de marzo, ante esta situación de emergencia.

Cabe mencionar que el viernes el Senado aprobó un plan bipartidista para financiar a todo el departamento menos al ICE, lo cual los republicanos tacharon de “chiste”, por lo que la Cámara de Representantes bloqueó el mismo y señaló que se debe financiar completamente.

Como respuesta ante este plan bipartidista, los republicanos anunciaron que presentarán un proyecto de ley alternativo, en el que se financiará a todo el personal de la TSA y a los agentes de inmigración y a la patrulla fronteriza.

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El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, informó a la CNN que algunas de las restricciones que les podían poner a los agentes del ICE son el uso de cámaras corporales.