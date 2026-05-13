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Condenado a dos años de cárcel por ayudar a Matthew Perry a conseguir la ketamina que acabó con su vida

Los abogados defensores solicitan una condena de tres meses de cárcel y nueve meses en un centro residencial de tratamiento contra las drogas

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Por:N+ Univision
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Video Ketamina: ¿Qué es y cómo afecta la sustancia vinculada a la muerte de Matthew Perry?

Este miércoles 14 de mayo, el consejero especializado en adicciones de 56 años, Erik Fleming, que suministró a Matthew Perry, estrella de la serie “Friends”, las dosis de ketamina que acabarían con su vida, fue condenado a dos años de prisión.

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