Condenado a dos años de cárcel por ayudar a Matthew Perry a conseguir la ketamina que acabó con su vida

Video Ketamina: ¿Qué es y cómo afecta la sustancia vinculada a la muerte de Matthew Perry?

Este miércoles 14 de mayo, el consejero especializado en adicciones de 56 años, Erik Fleming, que suministró a Matthew Perry, estrella de la serie “Friends”, las dosis de ketamina que acabarían con su vida, fue condenado a dos años de prisión.