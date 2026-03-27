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Los republicanos de la Cámara rechazan el plan del Senado para reabrir el DHS

El viernes 27 de marzo de 2026, los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron la propuesta del Senado para reactivar el Departamento de Seguridad Nacional y así poner fin a un cierre parcial del gobierno.

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Por:N+ Univision
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Video Senado aprueba financiamiento para DHS, pero la patrulla fronteriza reajusta sus prioridades

El viernes 27 de marzo de 2026, los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron la propuesta del Senado para reactivar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y así poner fin a un cierre parcial del gobierno.

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