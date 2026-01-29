Noticias

Tom Homan señala que "ciudades santuario son refugios de criminales" y se lanza contra inmigrantes

El "zar de la frontera" señaló que las jurisdicciones que se rehúsan a colaborar con el gobierno federal representan un riesgo para la seguridad de la comunidad

Luego de asumir el control de la política migratoria en Minnesota, a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, l anzó fuertes críticas contra los inmigrantes y las llamadas ciudades santuario, a las que calificó como “refugios criminales”.

La intervención de Homan se produjo tras el asesinato de dos ciudadanos, Renee Good y Alex Pretti, hecho que atribuyó a fallas en la cooperación entre autoridades locales y federales en materia migratoria.

Críticas directas a las ciudades santuario

Durante una conferencia de prensa realizada el jueves 29 de enero de 2026 en Minnesota, Homan señaló que las jurisdicciones que se rehúsan a colaborar con el gobierno federal representan un riesgo para la seguridad de la comunidad.

“Como lo he dicho en otras ocasiones, las jurisdicciones que se han negado a cooperar son refugios para criminales . Las ciudades santuario son un peligro para la comunidad”, afirmó el funcionario.

Según Homan, la falta de cooperación dificulta el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permite que personas con antecedentes criminales permanezcan en libertad.

Cambios en los operativos de ICE

En el mismo anuncio, Homan informó sobre un cambio en la estrategia operativa de ICE en Minnesota. Explicó que los agentes dejarán de confrontar a los llamados “ agitadores” durante protestas contra las acciones de la agencia.

El nuevo enfoque busca evitar enfrentamientos directos en manifestaciones públicas y reducir la tensión social generada por los operativos migratorios.

" Se dará prioridad a los inmigrantes delincuentes, las amenazas a la seguridad pública y las amenazas a la seguridad nacional... Si estás en el país ilegalmente, nunca estás fuera de la mesa", afirmó.

Prioridad en la seguridad comunitaria

Homan aseguró que ICE es una agencia legal y necesaria, y reconoció que existen desacuerdos con funcionarios estatales y locales de Minnesota. No obstante, subrayó que todas las partes coinciden en que la seguridad de la comunidad debe ser la prioridad.

El “zar de la frontera” señaló que la estrategia se centrará en la detención de delincuentes extranjeros, dejando de lado confrontaciones con manifestantes, como ocurrió durante protestas recientes en el estado.

