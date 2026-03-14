Irán ¿La guerra de Estados Unidos contra Irán traerá un cambio de régimen? Informes de inteligencia advierten que el régimen iraní difícilmente colapsará pese a la ofensiva de EEUU.

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Tras semanas de la guerra de Estados Unidos contra Irán, se han intensificado las dudas sobre si la ofensiva logrará un cambio de régimen en la r epública islámica, algo de lo que informes de inteligencia ya habían advertido previo a la ofensiva.

A pesar de los bombardeos, la dirigencia de Teherán se mantiene firme. Esto, pese a que el Pentágono señale que el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, elegido tras el asesinato de su padre, está herido y probablemente desfigurado. Las señales sobre que no habría un cambio en Irán luego de los ataques se plantearon en una evaluación del Consejo Nacional de Inteligencia.

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Según ese documento reportado por varios medios y agencias, la caída del régimen teocrático es “ improbable”, sin importar la escalada del conflicto.

La agencia Reuters, por ejemplo, indicó que los informes del Pentágono señalan la misma conclusión: el liderazgo iraní está intacto y no hay riesgo de que colapse en el futuro.

Otros reportes de Washington Post, The New York Times y AP apuntan a una evaluación similar. La autocracia mantiene un control sobre la opinión pública, que está en sintonía con los sectores más radicales, como la Guardia Revolucionaria.

Incluso, la opción de recurrir a las milicias kurdas para derrocar al régimen parece desdibujarse, pues este grupo no tiene gran capacidad de fuego ni tantos combatientes. El propio presidente Donald Trump descartó tal posibilidad, bajo el argumento de que el conflicto se volvería más complejo.

Aunque el secretario de Defensa , Pete Hegseth, ha dicho que la guerra no tiene como objetivo un cambio de régimen, Trump ha señalado que eso sería deseable.

Una semana antes del 28 de febrero, cuando se desató la operación “Furia Épica”, un documento de inteligencia reportado por WP concluyó que las élites de Irán ya contaban con protocolos en caso de que su líder muriera. Ese informe restó capacidad a la oposición en el país para tomar el poder ante la caída de Alí Jamanei.

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La conclusión socava la afirmación del gobierno de que puede completar sus objetivos en Irán con relativa rapidez, quizá en cuestión de semanas. El gobierno ha sostenido que no busca un cambio de régimen en Irán, aun cuando los ataques han eliminado a muchas figuras de la dirigencia iraní y el presidente Donald Trump ha dicho que desea decidir quién gobernará al país.

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Mientras tanto, en la última semana, la tensión ha escalado significativamente, centrando la atención global en el riesgo de una guerra regional total. Ha habido un aumento en los intercambios de fuego y operaciones estratégicas que han desestabilizado la seguridad en el Medio Oriente.

En el ámbito económico, esta escalada ha generado una fuerte incertidumbre en los mercados petroleros, elevando el precio del crudo ante posibles interrupciones en el suministro global. Los esfuerzos diplomáticos parecen estancados, pese a que el presidente de Irán delineó algunas condiciones para una tregua y las externó ante líderes de Rusia y Pakistán.

El mandatario estadounidense afirmó que ya no hay nada que atacar en Irán y ayer reportó ofensivas sobre la isla de Kharg, corazón de la industria petrolera en el país. Algo que contribuye a la volatilidad en el mercado del crudo debido a la represalia de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.