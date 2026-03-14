Jubilación

Repartidor de 78 años se vuelve viral y recibe más de 500 mil dólares para su jubilación

Un video de seguridad mostró a Richard, un repartidor de 78 años que seguía trabajando para pagar gastos y medicamentos tras la pérdida de empleo de su esposa. La historia se volvió viral y una campaña en GoFundMe logró recaudar más de 500 mil dólares para su retiro.

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Por:N+ Univision
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El caso de Richard, un repartidor de comida de la tercera edad en Estados Unidos, se volvió viral en redes sociales luego de que una residente de Manchester, Tennessee, compartiera un video captado por la cámara de seguridad de su casa.

En las imágenes se observa al adulto mayor realizando la entrega de un pedido de comida con evidente esfuerzo, lo que despertó la empatía de miles de los usuarios en internet.

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La mujer que recibió el pedido, identificada como Brittany Smith, decidió publicar el video en redes sociales con la intención de localizar al repartidor y conocer su historia. Posteriormente creó una campaña en la plataforma GoFundMe titulada “Give Richard a Chance to Rest Again” (“Dale a Richard la oportunidad de descansar nuevamente”).

De acuerdo con lo relatado por la mujer, Richard es un hombre de 78 años que trabaja como repartidor que no cuenta con los recursos para una jubilación justa.

Tras difundirse el clip en redes sociales, la historia comenzó a viralizarse em redes y atrajo la atención de miles de usuarios que se mostraron solidarios con el repartidor. En cuestión de días, la campaña de recaudación de GoFounMe superó el medio millón de dólares, gracias a donaciones de personas que buscaban ayudarlo a retirarse definitivamente.

Richard explicó que decidió volver a trabajar debido a las dificultades económicas que enfrentaba junto a su esposa, Brenda, quien perdió su empleo, lo que redujo los recursos del hogar y obligó a la pareja a buscar otras fuentes de ingresos. Ambos comenzaron a realizar entregas de comida, ella conducía el vehículo y Richard se encargaba de llevar los pedidos hasta las casas de los clientes.

Los organizadores señalaron que el dinero recaudado ayudará a cubrir sus necesidades básicas y a ofrecerles la posibilidad de disfrutar de una jubilación más tranquila después de años de trabajo, y así poder cubrir sus gastos rutinarios y medicamentos.

Conmovido por el apoyo recibido, Richard expresó su agradecimiento a quienes participaron en la iniciativa.

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