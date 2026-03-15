Noticias

28 Mordad: De 1953 a 2026, la historia que marcó la relación entre Irán y Estados Unidos

El conflicto actual entre EEUU, Israel e Irán no ocurre en un vacío histórico; para muchos iraníes, la tensión con Washington tiene raíces profundas que se remontan a más de siete décadas atrás, cuando una intervención extranjera cambió el rumbo político del país

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Donald Trump advierte guerra prolongada contra Irán

El conflicto actual entre Estados Unidos, Israel e Irán no ocurre en un vacío histórico. Para muchos iraníes, la tensión con Washington tiene raíces profundas que se remontan a más de siete décadas atrás, cuando una intervención extranjera cambió el rumbo político del país.

Ese episodio, conocido como “28 Mordad”, sigue siendo una referencia clave para entender la desconfianza iraní hacia Occidente y el contexto del conflicto que hoy vuelve a sacudir a Medio Oriente. En N+ Univision te explicamos qué pasó en ese episodio histórico y por qué se vincula con la actual guerra.

PUBLICIDAD

EEUU y el golpe de Estado en Irán

Hace 73 años, el 19 de agosto de 1953, Irán vivió un golpe de Estado que derrocó al primer ministro Mohammad Mosaddegh, quien había sido elegido democráticamente. La operación fue organizada por Estados Unidos y el Reino Unido bajo el nombre de Operación Ajax.

La acción fue dirigida por la Agencia Central de Inteligencia ( CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el MI6, el servicio de inteligencia británico. El objetivo era frenar la creciente influencia soviética en la región y proteger los intereses petroleros occidentales, luego de que Mosaddegh impulsara la nacionalización del petróleo iraní.

En ese momento, Estados Unidos estaba gobernado por el presidente Dwight D. Eisenhower, cuya administración respaldó la intervención junto con el gobierno británico.

Más sobre Noticias

Emiten alerta de tormenta invernal que azotará el centro-norte de EEUU
2 mins

Emiten alerta de tormenta invernal que azotará el centro-norte de EEUU

Estados Unidos
Gobierno de Trump advierte a medios que podrían perder licencias por cobertura de la guerra en Medio Oriente
2 mins

Gobierno de Trump advierte a medios que podrían perder licencias por cobertura de la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos
Repartidor de 78 años se vuelve viral y recibe más de 500 mil dólares para su jubilación
2 mins

Repartidor de 78 años se vuelve viral y recibe más de 500 mil dólares para su jubilación

Estados Unidos
Gustavo Dudamel asumirá en septiembre la dirección de la Filarmónica de Nueva York
1 mins

Gustavo Dudamel asumirá en septiembre la dirección de la Filarmónica de Nueva York

Estados Unidos
Mexicanos y charros destacan en desfile del Día de San Patricio 2026 en Atlanta
1 mins

Mexicanos y charros destacan en desfile del Día de San Patricio 2026 en Atlanta

Estados Unidos
¿La guerra de Estados Unidos contra Irán traerá un cambio de régimen?
3 mins

¿La guerra de Estados Unidos contra Irán traerá un cambio de régimen?

Estados Unidos
Afectaciones por clima hoy en EEUU: Fuertes vientos causan apagones masivos y daños materiales
3 mins

Afectaciones por clima hoy en EEUU: Fuertes vientos causan apagones masivos y daños materiales

Estados Unidos
Trump pide a otros gobiernos que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz
2 mins

Trump pide a otros gobiernos que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz

Estados Unidos
Caso Epstein: Sale a la luz primera foto del magnate junto a Mandelson y el expríncipe Andrés
3 mins

Caso Epstein: Sale a la luz primera foto del magnate junto a Mandelson y el expríncipe Andrés

Estados Unidos
¿Cómo afecta la guerra con Irán al aumento del costo de vida en Estados Unidos?
3 mins

¿Cómo afecta la guerra con Irán al aumento del costo de vida en Estados Unidos?

Estados Unidos

Significado del “28 Mordad” en Irán

El episodio es conocido en Irán como “28 Mordad”, en referencia a la fecha del golpe según el calendario persa. Más que un simple acontecimiento histórico, el término se convirtió en un símbolo político.

Para muchos iraníes representa la interferencia extranjera en los asuntos internos del país y la pérdida de soberanía frente a las potencias occidentales. Esa memoria histórica ha influido durante décadas en la relación entre Teherán y Washington.

Caída del

líder y el regreso del Sha

Tras el golpe de Estado, Mosaddegh fue arrestado, juzgado por traición por un tribunal militar y condenado a tres años de prisión en régimen de aislamiento. Después de cumplir la sentencia, permaneció bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1967.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Mohammad Reza Pahlavi, el Sha de Irán, regresó al poder. El monarca había huido a Roma, Italia, tras un primer intento fallido de golpe, pero volvió a Teherán el 20 de agosto de 1953 con el respaldo total de Estados Unidos y el Reino Unido.

¿“28 Mordad” en 2026?

Más de 70 años después, ese episodio histórico vuelve a mencionarse en medio del actual conflicto en Medio Oriente. La memoria del “28 Mordad” sigue presente en el discurso político iraní y en la percepción de la influencia occidental en la región.

En marzo de 2026, además, surge un nuevo debate político en torno a quién podría asumir el poder en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero de 2026 durante el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.

En este escenario, el hijo mayor del último Sha, Reza Pahlavi, quien vive en el exilio en Estados Unidos, ha ganado visibilidad como figura de la oposición iraní. Algunos sectores lo consideran una posible referencia política si el sistema actual llegara a debilitarse o colapsar por la guerra y las protestas internas.

Sin embargo, cualquier cambio de liderazgo en Irán sigue siendo incierto. Por ahora, la discusión sobre quién podría “quedarse con el trono” permanece como un escenario hipotético, mientras el país enfrenta uno de los momentos más tensos de su historia reciente.

JICM

Video Guerra Irán | Hegseth desmiente noticias falsas y afirma que Irán está perdiendo la guerra frente a EEUU
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosIránGuerraIsraelReino UnidoHistoria

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX