Noticias 28 Mordad: De 1953 a 2026, la historia que marcó la relación entre Irán y Estados Unidos El conflicto actual entre EEUU, Israel e Irán no ocurre en un vacío histórico; para muchos iraníes, la tensión con Washington tiene raíces profundas que se remontan a más de siete décadas atrás, cuando una intervención extranjera cambió el rumbo político del país

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El conflicto actual entre Estados Unidos, Israel e Irán no ocurre en un vacío histórico. Para muchos iraníes, la tensión con Washington tiene raíces profundas que se remontan a más de siete décadas atrás, cuando una intervención extranjera cambió el rumbo político del país.

Ese episodio, conocido como “28 Mordad”, sigue siendo una referencia clave para entender la desconfianza iraní hacia Occidente y el contexto del conflicto que hoy vuelve a sacudir a Medio Oriente. En N+ Univision te explicamos qué pasó en ese episodio histórico y por qué se vincula con la actual guerra.

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EEUU y el golpe de Estado en Irán

Hace 73 años, el 19 de agosto de 1953, Irán vivió un golpe de Estado que derrocó al primer ministro Mohammad Mosaddegh, quien había sido elegido democráticamente. La operación fue organizada por Estados Unidos y el Reino Unido bajo el nombre de Operación Ajax.

La acción fue dirigida por la Agencia Central de Inteligencia ( CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el MI6, el servicio de inteligencia británico. El objetivo era frenar la creciente influencia soviética en la región y proteger los intereses petroleros occidentales, luego de que Mosaddegh impulsara la nacionalización del petróleo iraní.

En ese momento, Estados Unidos estaba gobernado por el presidente Dwight D. Eisenhower, cuya administración respaldó la intervención junto con el gobierno británico.

Significado del “28 Mordad” en Irán

El episodio es conocido en Irán como “28 Mordad”, en referencia a la fecha del golpe según el calendario persa. Más que un simple acontecimiento histórico, el término se convirtió en un símbolo político.

Para muchos iraníes representa la interferencia extranjera en los asuntos internos del país y la pérdida de soberanía frente a las potencias occidentales. Esa memoria histórica ha influido durante décadas en la relación entre Teherán y Washington.

Caída del

líder y el regreso del Sha

Tras el golpe de Estado, Mosaddegh fue arrestado, juzgado por traición por un tribunal militar y condenado a tres años de prisión en régimen de aislamiento. Después de cumplir la sentencia, permaneció bajo arresto domiciliario hasta su muerte en 1967.

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Mientras tanto, Mohammad Reza Pahlavi, el Sha de Irán, regresó al poder. El monarca había huido a Roma, Italia, tras un primer intento fallido de golpe, pero volvió a Teherán el 20 de agosto de 1953 con el respaldo total de Estados Unidos y el Reino Unido.

¿“28 Mordad” en 2026?

Más de 70 años después, ese episodio histórico vuelve a mencionarse en medio del actual conflicto en Medio Oriente. La memoria del “28 Mordad” sigue presente en el discurso político iraní y en la percepción de la influencia occidental en la región.

En marzo de 2026, además, surge un nuevo debate político en torno a quién podría asumir el poder en Irán tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei, ocurrida el 28 de febrero de 2026 durante el conflicto bélico con Estados Unidos e Israel.

En este escenario, el hijo mayor del último Sha, Reza Pahlavi, quien vive en el exilio en Estados Unidos, ha ganado visibilidad como figura de la oposición iraní. Algunos sectores lo consideran una posible referencia política si el sistema actual llegara a debilitarse o colapsar por la guerra y las protestas internas.

Sin embargo, cualquier cambio de liderazgo en Irán sigue siendo incierto. Por ahora, la discusión sobre quién podría “quedarse con el trono” permanece como un escenario hipotético, mientras el país enfrenta uno de los momentos más tensos de su historia reciente.

JICM