Gustavo Dudamel Gustavo Dudamel asumirá en septiembre la dirección de la Filarmónica de Nueva York La primera temporada de Gustavo Dudamel incluirá estrenos mundiales, una gira europea y colaboraciones con artistas internacionales.

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El director venezolano Gustavo Dudamel asumirá el 1 de septiembre como director musical de la Filarmónica de Nueva York, uno de los cargos más prestigiosos de la música clásica.

El músico, de 45 años, iniciará su primera temporada con una triple apertura en septiembre, que incluirá un concierto en el Radio City Music Hall y otro en el Perelman Performing Arts Center del World Trade Center. Sus primeros conciertos de abono en el David Geffen Hall del Lincoln Center comenzarán el 16 de septiembre.

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La temporada incluirá estrenos mundiales de obras de las compositoras Zosha Di Castri y Tania León, además de una gira europea de diez conciertos y producciones especiales con los artistas residentes Marina Abramović y Gustavo Santaolalla.

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“Nueva York es un lugar muy simbólico. Esta es la orquesta de las Américas”, afirmó Dudamel al presentar su proyecto artístico.

El director concluye este año 17 temporadas como titular de la Filarmónica de Los Ángeles y ha señalado que buscará acercar la música clásica a nuevos públicos y fortalecer la educación musical inspirada en El Sistema, el programa venezolano en el que se formó.

Además, Dudamel se convertirá en el primer latino en dirigir la histórica orquesta, fundada en 1842.