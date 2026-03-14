Gustavo Dudamel

Gustavo Dudamel asumirá en septiembre la dirección de la Filarmónica de Nueva York

La primera temporada de Gustavo Dudamel incluirá estrenos mundiales, una gira europea y colaboraciones con artistas internacionales.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video "La música salva vidas cada día": Gustavo Dudamel habla de cómo su trabajo transforma a la comunidad

El director venezolano Gustavo Dudamel asumirá el 1 de septiembre como director musical de la Filarmónica de Nueva York, uno de los cargos más prestigiosos de la música clásica.

El músico, de 45 años, iniciará su primera temporada con una triple apertura en septiembre, que incluirá un concierto en el Radio City Music Hall y otro en el Perelman Performing Arts Center del World Trade Center. Sus primeros conciertos de abono en el David Geffen Hall del Lincoln Center comenzarán el 16 de septiembre.

PUBLICIDAD

Más sobre Gustavo Dudamel

Herb Alpert y Gustavo Dudamel: una alianza millonaria por la transformación social a través de la música
2 mins

Herb Alpert y Gustavo Dudamel: una alianza millonaria por la transformación social a través de la música

Estados Unidos

La temporada incluirá estrenos mundiales de obras de las compositoras Zosha Di Castri y Tania León, además de una gira europea de diez conciertos y producciones especiales con los artistas residentes Marina Abramović y Gustavo Santaolalla.

Video Gustavo Dudamel alzó su voz contra la violencia y represión en Venezuela


“Nueva York es un lugar muy simbólico. Esta es la orquesta de las Américas”, afirmó Dudamel al presentar su proyecto artístico.

El director concluye este año 17 temporadas como titular de la Filarmónica de Los Ángeles y ha señalado que buscará acercar la música clásica a nuevos públicos y fortalecer la educación musical inspirada en El Sistema, el programa venezolano en el que se formó.

Además, Dudamel se convertirá en el primer latino en dirigir la histórica orquesta, fundada en 1842.

Video “Mi sueño era tocar salsa”: Gustavo Dudamel cuenta cómo se convirtió en director de orquesta
Relacionados:
Gustavo DudamelNoticiasNueva York

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX