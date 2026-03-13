Príncipe Andrés Caso Epstein: Sale a la luz primera foto del magnate junto a Mandelson y el expríncipe Andrés Una nueva fotografía del caso de Jeffrey Epstein ha exhibido una reunión privada entre el empresario y miembros de la élite británica de los años 90’s. Se trata de un encuentro en una terraza entre el financiero, el entonces príncipe Andrés y el exministro laborista inglés, Peter Mandelson.

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Una nueva fotografía del caso de Jeffrey Epstein ha exhibido una reunión privada entre el empresario y miembros de la élite británica de los años 90. Las imágenes muestran al sujeto acusado de tráfico sexual junto al entonces príncipe Andrés Mountbatten-Windsor y el exministro laborista inglés, Peter Mandelson.

La imagen no expone ningún tipo de actividad ilícita, pero sí muestra por primera vez a Epstein al lado del hijo de la reina Isabel II y del exministro inglés Mandelson, quienes aparecen utilizando batas de baño, a excepción del empresario, quien viste un polo azul oscuro.

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En una imagen que denota la cercanía entre los participantes, se les puede observar alrededor de una mesa de jardín de madera. Sobre ella, hay tres tazas de café con la bandera estadounidense grabada, dos vasos con agua y lo que parece ser una playera oscura tendida sobre el mueble.

Los tres hombres miran fijamente a la cámara, mientras Epstein luce en una posición relajada con las piernas cruzadas; el entonces príncipe Andrés parece que fue tomado por sorpresa, pues se le puede ver introducirse algo en la boca; mientras que Mandelson sonríe ligeramente a la cámara.

La imagen está incluida en un lote de archivos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y habría sido tomada entre 1999 y 2001 en Martha’s Vineyard, en Massachusetts, durante un encuentro en el que participaron varias figuras del círculo social del financiero.

Se cree que se trata de la primera imagen conocida en la que aparecen juntos los tres personajes.

El hallazgo de esta fotografía forma parte de la publicación de miles de documentos relacionados con Epstein, que incluyen correspondencia, registros y material gráfico. La difusión de estos archivos ha generado nuevas preguntas sobre la naturaleza de las relaciones que el empresario mantuvo con políticos, empresarios y miembros de la realeza.

La polémica llega además en un momento especialmente delicado para los dos británicos que aparecen en la imagen. Tanto el expríncipe Andrés como Mandelson han estado recientemente bajo investigación en Reino Unido por presunta mala conducta vinculada a su relación con Epstein.

El destierro

En el caso del hermano del rey Carlos III, su relación con Epstein ha sido objeto de controversia durante años.

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Las acusaciones de una de las víctimas del financiero y las posteriores revelaciones sobre encuentros entre ambos provocaron que Andrés perdiera sus títulos oficiales y quedara apartado de la vida pública.

Por su parte, Mandelson, exministro laborista y figura influyente de la política británica, también ha enfrentado críticas. Su nombre aparece en varios documentos y en material relacionado con el entorno social de Epstein, lo que ha provocado un escándalo político en el Reino Unido.

La aparición de esta fotografía se suma a otras revelaciones recientes derivadas de la publicación de los llamados “archivos Epstein”, alimentando investigaciones periodísticas y judiciales sobre la red de relaciones que el empresario mantuvo con algunas de las figuras más influyentes del mundo.

El caso Epstein

El caso Jeffrey Epstein se convirtió en uno de los mayores escándalos de abuso sexual y tráfico de menores en Estados Unidos y a nivel internacional. Epstein, un financiero con amplias conexiones políticas y empresariales, fue acusado durante décadas de explotar sexualmente a menores y de organizar una red de explotación con la ayuda de su colaboradora Ghislaine Maxwell.

En 2008, el empresario fue condenado por solicitar prostitución de una menor en Florida, aunque el acuerdo judicial que alcanzó en ese momento fue muy criticado por considerarse demasiado indulgente. Años después, nuevas investigaciones y testimonios de víctimas impulsaron la reapertura del caso y revelaron la magnitud de su red de contactos.

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Desde entonces, la publicación de documentos judiciales, fotografías y registros de vuelo ha puesto bajo escrutinio a numerosas personalidades que tuvieron contacto con Epstein, incluido el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha negado las acusaciones, pese a testimonios de al menos una víctima.

TLS