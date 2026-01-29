Noticias Tom Homan revela detalles de su plan para operativos contra inmigrantes en Minnesota “El zar de la frontera” ofreció una conferencia de prensa este jueves 29 de enero de 2026, en la que reveló nuevos detalles sobre la situación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minnesota

Video Homan prioriza expulsión de "amenazas a la seguridad" en Minnesota y busca diálogo con alcaldes

Tom Homan, mejor conocido como “el zar de la frontera”, ofreció una conferencia de prensa este jueves 29 de enero de 2026, en la cual reveló nuevos detalles sobre la situación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estado de Minnesota.

La comparecencia ocurre tras el asesinato de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, hechos que generaron una fuerte reacción por parte de las autoridades locales. Como consecuencia, el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, anunció su rechazo a la aplicación de las leyes federales de inmigración, una decisión que ha escalado el conflicto entre el gobierno local y la administración federal.

¿Qué dijo "el zar de la frontera" sobre ICE en Minneapolis?

El presidente de estados Unidos, Donald Trump, criticó abiertamente la postura del alcalde, a quien acusó de “jugar con fuego”, al considerar que su negativa a colaborar con ICE podría constituir una violación a la ley federal, por lo que llamó a Homan a asistir a Minnesota para aclarar la situación.

Durante la conferencia, Homan abordó el impacto de estos acontecimientos en las operaciones de ICE en Minnesota, en un contexto de creciente tensión política y social en la ciudad de Minneapolis.

Luego de ser enviado por el presidente Trump para tomar las riendas de la política migratoria en Minnesota, Homan anunció que los agentes de ICE dejarán de enfrentar a los “ agitadores” durante las protestas en contra de las acciones de la agencia. Explicó que el enfoque operativo cambiará para evitar confrontaciones directas en manifestaciones públicas.

Homan defiende legalidad de ICE y pide cooperación local

Homan aseguró que ICE es una agencia legal y que, aunque existen desacuerdos con funcionarios estatales y locales de Minnesota, todas las partes coinciden en que la seguridad de la comunidad es la prioridad. En ese sentido, señaló que habrá un cambio en la estrategia de ICE en el estado, concentrándose en la detención de delincuentes extranjeros y no en confrontar a manifestantes, como ocurrió en recientes protestas.

“Yo estoy sobre el terreno para recuperar el orden y la ley de esta ciudad, trabajar juntos para quitar las amenazas a la comunidad. Durante la última administración se registraron más de 10 millones de extranjeros ilegales en el país, muchos de ellos representaban amenazas a la seguridad pública. Esta administración está centrada en sacar a los inmigrantes que son una amenaza”, afirmó.

Homan indicó que se ha reunido con el gobernador, el fiscal general, el alcalde, jefes de policía y alguaciles, y que continuará sosteniendo encuentros con líderes religiosos y comunitarios para escuchar sus preocupaciones. “Yo no vengo a Minnesota por los titulares, vengo a buscar soluciones y eso es lo que vamos a hacer”, aseguró.

El funcionario reiteró que todos coinciden en que la seguridad es fundamental y que ICE es una agencia legal que debe garantizar calles seguras. Sin embargo, criticó a las jurisdicciones que se rehúsan a cooperar con las autoridades federales, a las que calificó como “refugios para criminales”, señalando que las llamadas ciudades santuario representan un peligro para la comunidad.

¿Cómo busca Homan reducir riesgos y tensiones sociales en Minnesota?

Aunque reconoció diferencias con autoridades locales y estatales, Homan destacó el apoyo del sistema judicial de Minnesota y agradeció la colaboración de fiscales y alguaciles, lo que, según dijo, ha hecho al estado más seguro tanto para los residentes como para los agentes de ICE.

Homan explicó que permitir el acceso de ICE a extranjeros ilegales que representen amenazas a la seguridad pública dentro de las cárceles es más seguro para todos, ya que evita arrestos en las calles. Señaló que estos acuerdos reducen riesgos, aumentan la eficacia operativa y permiten concentrar recursos en sacar a criminales peligrosos de circulación. “ Estamos progresando mucho y agradezco el reconocimiento por parte de todos”, aseguró.

El “zar de la frontera” reforzó que ICE está cumpliendo con las leyes aprobadas por el Congreso y que las operaciones de cumplimiento seguirán siendo dirigidas de forma estratégica, con objetivos claros basados en información específica y antecedentes de migración, lo que, según él, permitirá una actuación más focalizada y eficaz de la agencia.