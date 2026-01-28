Minnesota (estado)

¿Los abogados de Alex Pretti son los mismos que lograron la condena en el caso George Floyd?

La firma de abogados, reconocida por su papel clave en la condena del exoficial Derek Chauvin en 2021, asumirá la representación de los padres de Pretti.

En un movimiento que eleva la presión legal sobre el gobierno federal, la familia de Alex Pretti, el enfermero asesinado por agentes fronterizos en Minneapolis, anunció la contratación de los abogados que lideraron la histórica acusación en el caso de George Floyd.

La firma de abogados, reconocida por su papel clave en la condena del exoficial Derek Chauvin en 2021, asumirá la representación de los padres de Pretti, según el medio PBS News.

Con esta decisión, la familia del enfermero estadounidense asesinado busca justicia ante lo que califican como un uso excesivo de la fuerza y una "narrativa oficial engañosa" por parte de las autoridades federales.

En una estrategia similar, la familia de Renee Good, ciudadana estadounidense asesinada el pasado 7 de enero, contrató al bufete de abogados Romanucci & Blandin, que anteriormente representaba a la familia de George Floyd.

El caso que volvió a sacudir a Minnesota

Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital de veteranos, m urió el sábado pasado tras recibir varios disparos durante un operativo de la Patrulla Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque inicialmente funcionarios de la administración de Donald Trump describieron a Pretti como un "terrorista doméstico" y un "agresor armado" , videos captados por testigos han puesto en duda la versión oficial.

Las imágenes muestran a Pretti sosteniendo un teléfono celular y siendo inmovilizado en el suelo antes de que se escucharan las detonaciones.

