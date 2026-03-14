Atlanta Mexicanos y charros destacan en desfile del Día de San Patricio 2026 en Atlanta La presencia de grupos mexicanos añadió un toque multicultural a la celebración irlandesa.

Video Miles de neoyorquinos celebran el Día de San Patricio con tradicional desfile en la Quinta Avenida

Contingentes mexicanos con trajes típicos e históricos, así como charros a caballo, destacaron el sábado en el desfile del Día de San Patricio en Atlanta, en el que participaron más de 2 mil personas.

El evento reunió a bailarines, bandas escolares, carrozas y participantes vestidos de verde para celebrar la festividad irlandesa, que conmemora al santo patrono de Irlanda.

PUBLICIDAD

“Estoy muy emocionada. Este fue uno de los mejores desfiles del Día de San Patricio que Atlanta haya tenido”, dijo Michele Torres, residente de la ciudad.

Las celebraciones del Día de San Patricio, que surgieron para honrar la herencia irlandesa, se han extendido por Estados Unidos y suelen incorporar la participación de diversas comunidades.

El río Chicago se tiñe de verde por el Día de San Patricio

El río Chicago se tiñó de un brillante color verde el sábado para dar inicio a las celebraciones del Día de San Patricio, una tradición que cada año atrae a miles de personas al centro de la ciudad.

Desde la mañana, miembros del sindicato Chicago Journeymen Plumbers Local 130 vertieron tinte desde embarcaciones en el río, mientras multitudes observaban desde los puentes y las orillas.

El colorante utilizado es un tinte vegetal de tono naranja que, al mezclarse con el agua, la vuelve verde durante varias horas y es considerado seguro para el medio ambiente.

La tradición comenzó en 1962 y con el tiempo se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de las celebraciones del Día de San Patricio en Estados Unidos.