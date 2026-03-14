Noticias Afectaciones por clima hoy en EEUU: Fuertes vientos causan apagones masivos y daños materiales Miles de personas se quedaron sin electricidad este sábado 14 de marzo de 2026 en Estados Unidos luego de que un sistema de vientos intensos avanzara hacia el este desde la región de los Grandes Lagos.



Video Clima en EEUU este fin de semana: ¿En qué zonas hay advertencias por tiempo invernal y por calor extremo?

Miles de personas se quedaron sin electricidad este sábado 14 de marzo de 2026 en Estados Unidos luego de que un sistema de vientos intensos avanzara hacia el este desde la región de lo s Grandes Lagos.

Las ráfagas provocaron la caída de árboles, daños en viviendas, afectaciones a la infraestructura y cortes de energía en varios estados este fin de semana.

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Estados afectados por clima hoy

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), cerca de 600,000 usuarios continuaban sin servicio eléctrico hacia el mediodía en Ohio, Pensilvania y Michigan, según datos del sitio PowerOutage.us, que monitorea interrupciones del suministro en todo el país.

Ráfagas históricas frenan aeropuertos

El Servicio Meteorológico Nacional ( NWS, por sus siglas en inglés) informó que el viernes se registraron ráfagas de viento particularmente intensas en varios puntos de la región.

En el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, Pensilvania, se reportó una ráfaga de 66 millas por hora, considerada la cuarta más fuerte registrada en ese aeropuerto cuando no está asociada a tormentas eléctricas.

Mientras tanto, en el Aeropuerto Burke Lakefront de Cleveland, Ohio, los vientos alcanzaron hasta 85 millas por hora durante la tarde del viernes.

Daños a viviendas, negocios y escuelas

Las fuertes ráfagas provocaron diversos daños materiales. En New Franklin, Ohio, el viento derribó la marquesina de una gasolinera, mientras que en Baldwin, Pensilvania, cayó el letrero de una tienda de autopartes.

Asimismo, árboles y grandes ramas impactaron viviendas y automóviles en distintos puntos entre Cleveland, Ohio, y Pittsburgh, Pensilvania. En el suburbio de Niles, Illinois, dentro del área metropolitana de Chicago, Illinois, el techo de un edificio escolar sufrió daños significativos a causa del viento.

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Incendios y un muerto en Nebraska

Las ráfagas también contribuyeron a la propagación de incendios forestales en amplias zonas de pastizales y tierras de pastoreo en Nebraska. Autoridades confirmaron la muerte de una persona en el condado de Arthur, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad.

Uno de los principales siniestros, denominado incendio del condado de Morrill, ha consumido alrededor de 708 millas cuadradas en cuatro condados desde el jueves. De acuerdo con la Agencia de Manejo de Emergencias de Nebraska, al menos 12 estructuras han sido destruidas.

Megatormenta amenaza con clima extremo

Los meteorólogos advierten que los fuertes vientos son solo parte de un patrón climático extremo que afecta a diversas regiones del país. El sistema incluye lluvias intensas en Hawái, temperaturas muy altas previstas en Phoenix, Arizona, y el regreso del frío invernal en el centro-norte y noreste.

Se espera que Chicago, Illinois, registre temperaturas cercanas a un solo dígito en grados Fahrenheit para el martes, mientras que Minneapolis, Minnesota, podría experimentar mínimas cercanas a 0 °F.

Además, varias ciudades de Minnesota han declarado emergencias por nieve ante la posible llegada de la nevada más intensa de la temporada. Wisconsin y la Península Superior de Michigan también se preparan para condiciones invernales severas.

El meteorólogo principal de AccuWeather, John Feerick, describió el fenómeno como una “triple amenaza de una potente megatormenta de marzo”, que podría provocar hielo y condiciones peligrosas de viaje, especialmente cerca de la frontera entre Wisconsin y Lowa.

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