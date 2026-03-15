Noticias Emiten alerta de tormenta invernal que azotará el centro-norte de EEUU Te contamos en qué estados hay alertas de tormenta invernal y hasta cuándo estarán.

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Una tormenta invernal azotará las Altas Llanuras e irá hacia los Grandes Lagos, afectando a 50 millones de personas este domingo 15 de marzo.

De acuerdo con CNN, se esperan intensas nevadas, las cuales estarán presentes hasta el lunes a lo largo de Montana hasta los Grandes Lagos. La nieve podría llegar a los 60 centímetros afuera de Minneapolis y St. Paul, en el sur de Minnesota y Wisconsin. En el caso de la península superior de Michigan, la nieve podría alcanzar los 90 centímetros.

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Avisos de ventisca en Dakota del Sur y el oeste de Minnesota

Las alertas prevén que haya ráfagas de viento de hasta 96 km/h, lo que ocasionará que no sea posible viajar, al igual que haya cortes de luz y daños a árboles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), dentro de Minnesota se prevén fuertes nevadas también y acumulación de nieve de hasta 10 centímetros en los condados de Carlton y South St. Louis.

Más de 50 millones de personas están bajo las alertas de viento y de riesgo de incendio, al igual que alertas rojas por condiciones muy secas en las Llanuras y las Montañas Rocosas. Se cree que al final de este domingo también haya tormentas eléctricas en partes del centro y este de Estados Unidos.

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Louisiana e Indiana

En Louisiana e Indiana hay un nivel de 3 a 5 por tormentas eléctricas severas con vientos dañinos, tornados y granizo, el cual llegará a las Carolinas hasta Pensilvania.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS), en la península inferior de Michigan se esperan precipitaciones mixtas, como ráfagas de viento de 72.4 km/h y nieve que alcance los 38.1 centímetros. La alerta sigue vigente hasta el lunes a las 8 pm.

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