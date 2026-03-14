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Trump pide a otros gobiernos que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz

"De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre", dijo el mandatario estadounidense.

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Por:N+ Univision
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Video Bloqueo al petróleo: Así es el 'efecto dominó' que produce en el mundo y las afectaciones por continente

Este sábado 14 de marzo del 2026, el presidente Donald Trump instó a otros países a enviar barcos al estrecho de Ormuz, con el fin de asegurarlo.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense dijo que ya habían destruido el 100 % de la capacidad militar de Irán, pero que les resultaba fácil enviar drones, misiles o una mina en algún punto del estrecho.

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Los países que mencionó Trump fueron China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros.

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"Estados Unidos va a bombardear sin piedad la costa y a hundir continuamente barcos y buques iraníes. De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!", dijo.

La guerra entra en su tercera semana

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán entra en su tercera semana, desde que el pasado sábado 28 de febrero, Washington lanzó bombardeos a la República Islámica provocando la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Este sábado 14 de marzo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dicho que la guerra se encuentra en “fase decisiva” y que solo el pueblo de Irán podía poner fin a todo esto, con una lucha decidida.

Cabe mencionar que, desde que empezó la guerra, la República Islámica bloqueó el estrecho de Ormuz, lo que ha ocasionado que el precio del petróleo siga subiendo, afectando la economía a nivel mundial.

Dos buques con destino a India cruzan el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Transporte Marítimo del país asiático mencionó este sábado que dos buques con pabellón indio que transportaban gas licuado de petróleo han cruzado el estrecho de Ormuz y se dirigen a puertos del oeste de India.

"Han cruzado el estrecho de Ormuz esta madrugada sin incidentes y se dirigen a India", declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos.


ALM

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