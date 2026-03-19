Clima El tiempo en EEUU para mañana viernes: calor récord para la fecha en el Oeste y riesgo de incendios en las Llanuras centrales En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Video Ola de calor rompe récords en el oeste de EEUU antes del inicio de la primavera

Una ola de calor inusualmente temprana dominará la jornada de mañana viernes 20 de marzo en gran parte de EEUU, con temperaturas propias del verano en el Oeste y una expansión progresiva hacia el centro del país. El patrón, impulsado por un sistema de alta presión en fortalecimiento, contrasta con lluvias persistentes en el noroeste y condiciones invernales en el norte, en un escenario meteorológico marcado por extremos simultáneos.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que se trata de un episodio atípico para marzo, tanto por su intensidad como por su duración, con posibles impactos en la salud y en sistemas naturales como el deshielo en zonas de montaña.

PUBLICIDAD

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Calor extremo en el oeste y expansión hacia las Grandes Llanuras

Las temperaturas continuarán en ascenso en el Oeste, con máximas previstas entre los 80 y 90 °F desde California hasta las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras. En el sur de California y el suroeste desértico, los termómetros podrían superar los 100 °F, en lo que sería uno de los episodios más tempranos de este tipo en varias localidades. De hecho, ya el miércoles en Arizona, el aeropuerto Phoenix Sky Harbor alcanzó los 100°, la fecha más temprana en que se registra esta temperatura en Phoenix de la que se tengan registros (hasta ahora había sido el 26 de marzo de 1988).

Ante este fenómeno, el NWS mantiene avisos y advertencias por calor en zonas del suroeste y de California central y meridional, donde el riesgo es mayor debido a la falta de adaptación estacional. Además, el calor está acelerando el deshielo en áreas montañosas, lo que puede provocar aumentos en el caudal de ríos y corrientes peligrosas, aunque el agua sigue estando fría.

Video ¿Qué hacer ante una ola de calor? Sigue los consejos de este experto

Lluvias persistentes en el noroeste por río atmosférico

En el noroeste, un río atmosférico continuará generando lluvias persistentes, especialmente en el estado de Washington. El pronóstico apunta a precipitaciones continuas al menos hasta el sábado, con acumulaciones que podrían derivar en inundaciones localizadas en zonas elevadas de las cordilleras Olympic y Cascade.

PUBLICIDAD

Las condiciones se mantienen bajo vigilancia por posibles avisos hidrológicos en estas áreas, donde la combinación de lluvia sostenida y relieve montañoso aumenta el riesgo de escorrentía rápida.

Nieve y mezcla invernal en el norte y Noreste

Un sistema débil seguirá dejando condiciones invernales entre este jueves y el viernes desde la región de los Grandes Lagos hasta el Noreste interior. Se prevé una combinación de nieve, lluvia y aguanieve que podría afectar a estados del interior del Noreste, junto con precipitaciones adicionales en el valle del Ohio, el Atlántico medio y zonas de Nueva Inglaterra.

Este patrón está asociado al paso de sistemas tipo clipper y a un frente frío, con impactos potenciales en el transporte en áreas donde coincidan varias formas de precipitación.

El la Costa Este, las temperaturas comenzarán a recuperarse tras varios días de frío, en una transición hacia condiciones más templadas en los próximos días.

Riesgo de incendios en las Llanuras centrales

En las Grandes Llanuras, especialmente en el este de Wyoming, se mantienen advertencias de bandera roja debido a la combinación de viento, baja humedad y condiciones secas. El NWS señala un riesgo crítico de incendios en partes de las Llanuras centrales y del norte, donde las ráfagas pueden favorecer la rápida propagación del fuego.

Mira también: