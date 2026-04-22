Clima Incendios forestales amenazan al sur de Georgia; destruye viviendas y provoca evacuaciones Los incendios se han propagado rápidamente en el sur de Georgia, lo que no permitió a las autoridades emitir una alerta a los residentes.

Video Clima hoy en EEUU del miércoles 22 de abril 2026: lluvias al noreste y ascienden temperaturas

Más de 50 viviendas en Georgia han quedado destruidas ante el registro de una serie de incendios forestales en la zona sureste de Estados Unidos.

En las últimas horas, decenas de viviendas han sido consumidas por las llamas, además de provocar el cierre de algunas escuelas, debido a que el fuego se ha visto fortalecido por los vientos fuertes y la grave sequía que atraviesa la región en los últimos meses.

Esta fotografía, proporcionada por el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, muestra a bomberos respondiendo al incendio de Pineland Road, en el sureste de Georgia, el miércoles 22 de abril de 2026. (Departamento de Recursos Naturales de Georgia vía AP) Imagen AP

Los incendios más graves se registraron cerca de la costa de Georgia, otros más surgieron en el norte de Florida.

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La mitad sur de Georgia sufre una sequía extrema, lo que ha provocado que la comisión forestal estatal decretara una prohibición de quemas por primera vez en su historia. La región sureste del estado ha registrado solo 28 centímetros de lluvia desde principios de septiembre, muy por debajo de lo normal, según señaló el Servicio Meteorológico Nacional.

Los incendios se han propagado rápidamente en el sur de Georgia, lo que no permitió a las autoridades emitir una alerta a los residentes, quienes temen la pérdida de sus bienes.

Wildfires burning across the southeastern U.S. were intensifying today. Some of the biggest blazes are along Georgia’s coast and around Jacksonville, Florida, a state that is facing one of its worst fire seasons in decades. In South Florida, a large fire was burning in the… pic.twitter.com/I78yG4vAtk — The Associated Press (@AP) April 22, 2026

Los incendios forestales más graves han arrasado con 31 millas cuadradas de terrenos, mientras que otros cuatro pequeños incendios se dispersan por el sur de Georgia.

En el condado de Brantley, el incendio se ha propagado rápidamente y ahora amenaza a más de 1,000 viviendas debido a que la fuerza de los incendios forestales se han multiplicado por seis, según declaró el administrador del condado, Joey Cason.

Esta fotografía, proporcionada por el Departamento de Recursos Naturales de Georgia, muestra a bomberos respondiendo al incendio de Pineland Road, en el sureste de Georgia, el miércoles 22 de abril de 2026. (Departamento de Recursos Naturales de Georgia vía AP) Imagen AP

El funcionario dijo que hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.

Brantley, un condado rural de Georgia, se encuentra aproximadamente a medio camino entre las playas costeras del estado y el pantano de Okefenokee. Habitado principalmente por granjas ganaderas y frutales, así como actividades vinculadas a la producción de madera.

Los equipos trabajaban para crear cortafuegos e impedir que las llamas alcanzaran zonas pobladas. La mayor preocupación eran las fuertes ráfagas de viento que podían propagar fácilmente las brasas. Las autoridades afirmaron que la lluvia era urgentemente necesaria.

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