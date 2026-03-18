Clima

El tiempo en EEUU para mañana jueves: se intensifica la inusual ola de calor en el Oeste

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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Por:N+ Univision
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Video Ola de calor eleva temperaturas y mantiene en alerta al sur de California

Una ola de calor inusualmente temprana continuará intensificándose mañana jueves 19 de marzo en el Oeste de Estados Unidos y se expandirá hacia las Grandes Llanuras, en lo que se perfila como el fenómeno meteorológico dominante de la jornada, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) .

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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Calor anómalo con posibles récords

El Centro de Pronósticos advierte que una fuerte zona de alta presión favorecerá temperaturas muy por encima de lo habitual en el suroeste, extendiéndose hacia las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras durante el jueves.

Las temperaturas podrían alcanzar los 80, 90 e incluso los 100°F en áreas del desierto del suroeste, con alta probabilidad de establecer récords diarios e incluso mensuales para marzo. Además, algunas localidades podrían registrar su primer día de temperaturas de tres dígitos más temprano de lo habitual. Se mantienen activas alertas por calor en zonas del suroeste desértico y la costa central y sur de California.

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El Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población en las zonas afectadas por el calor mantenerse hidratada, evitar actividades al aire libre durante las horas más cálidas y prestar especial atención a personas vulnerables, como niños y adultos mayores, debido a lo inusual de las altas temperaturas en esta época del año.

Las autoridades también advierten de un deshielo acelerado en zonas montañosas, lo que podría provocar aumentos en los niveles de los ríos y corrientes peligrosas. A pesar del calor, el agua continúa estando lo suficientemente fría como para representar un riesgo de hipotermia.

Video ¿Qué hacer ante una ola de calor? Sigue los consejos de este experto

Precipitaciones limitadas: lluvias en el noroeste y mezcla invernal en el norte

A nivel nacional, las precipitaciones serán en general limitadas. El noroeste del Pacífico, especialmente el estado de Washington, registrará lluvias moderadas a localmente intensas debido al paso de varios sistemas, con riesgo aislado de inundaciones en áreas montañosas.

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En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia en la región de los Grandes Lagos y el Noreste interior durante el jueves, lo que podría afectar las condiciones de tránsito en algunas zonas.

Condiciones favorables para incendios en el Oeste interior

El Centro de Predicción de Tormentas mantiene alertas por riesgo elevado de incendios en partes del oeste interior, especialmente en Wyoming. La combinación de aire seco, temperaturas elevadas y vientos racheados crea un entorno propicio para la rápida propagación del fuego. Estas condiciones podrían prolongarse hasta el viernes.

En áreas con riesgo de incendios, las autoridades piden evitar cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego, especialmente en condiciones de viento.

Temperaturas en ascenso en el este

En la mitad este del país, las temperaturas frías registradas en días recientes comenzarán a moderarse. Se espera un aumento progresivo durante el jueves, con valores cercanos o por encima del promedio hacia el fin de semana.

Mira también:

Video Caos en aeropuertos de EEUU: Mal tiempo y falta de personal lleva a pasajeros a tomar medidas inesperadas
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