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Clima en Estados Unidos hoy martes 19 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones

El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales, evitar conducir durante tormentas severas y limitar actividades al aire libre en regiones con calor extremo

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Por:N+ Univision
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Video Clima en EEUU: Millones en alerta por ola de calor extremo

El clima en Estados Unidos para hoy martes 19 de mayo estará marcado por un sistema de tormentas severas que avanzará desde las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste y el Valle de Ohio, mientras una intensa ola de calor continuará afectando el este del país, de acuerdo con pronósticos del National Weather Service y el Weather Prediction Center.

Las condiciones más peligrosas se esperan desde Iowa, Missouri e Illinois hasta sectores de Indiana y Ohio, donde podrían desarrollarse tormentas con granizo grande, ráfagas superiores a 70 millas por hora y posibles tornados aislados durante la tarde y noche. El riesgo de lluvias intensas también aumentará en partes del Medio Oeste, especialmente en zonas urbanas y áreas con suelos saturados.

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Clima hoy martes 19 de mayo

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En Texas, el avance de un frente frío provocará tormentas eléctricas dispersas, principalmente en el norte y centro del estado. Ciudades como Dallas, Fort Worth y Wichita Falls podrían registrar granizo y fuertes vientos, mientras que en el Panhandle bajarán las temperaturas tras varios días de calor récord.

El noreste y la costa este seguirán bajo temperaturas inusualmente altas para mayo. Washington D.C., Filadelfia y Nueva York podrían acercarse o superar los 90 grados Fahrenheit, acompañados de humedad elevada que hará sentir un ambiente más propio de julio. Las noches también permanecerán cálidas, aumentando el riesgo de estrés por calor.

Mientras tanto, el noroeste del Pacífico tendrá un panorama completamente distinto. Un sistema procedente del océano llevará lluvias y nieve en zonas montañosas de Washington, Oregón, Idaho y Montana, especialmente en elevaciones altas de las Cascadas y las Rocallosas del norte.

Video Clima en EEUU: Millones en alerta por ola de calor extremo


El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales, evitar conducir durante tormentas severas y limitar actividades al aire libre en regiones con calor extremo.

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