Clima

Estas son las ciudades que sentirán una ola de calor extremo en esta semana

Producto del fenómeno conocido como Omega Block y otros patrones atmosféricos atípicos, se extenderá una intensa ola de calor, con niveles de humedad inusuales, en ciudades como Miami, Houston, Atlanta y Nueva York.

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Por:N+ Univision
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Altas temperaturas azotarán al este de los Estados Unidos, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional, donde una ola de calor extremo se podrá sentir durante la primera mitad de la semana.

El este y sur de Estados Unidos podría registrar temperaturas de hasta 98º Fahrenheit durante el día y la noche debido a la humedad ambiental, lo que aumenta la sensación térmica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta ola de calor provocada por un sistema de alta presión podría convertirse en una de las más amplias registradas en el país.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta ola de calor provocada por un sistema de alta presión podría convertirse en una de las más amplias registradas en el país.
Imagen AFP


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¿Qué ciudades registrarán máximas temperaturas?

Producto del fenómeno conocido como Omega Block y otros patrones atmosféricos atípicos, se extenderá una intensa ola de calor, con niveles de humedad inusuales, en ciudades como Miami, Houston, Atlanta y Nueva York.

En Miami continuarán las alertas preventivas debido a índices de calor que podrían alcanzar hasta los 109 °F. Las autoridades estiman que condiciones similares persistirán hasta junio, por lo que recomiendan a la población mantenerse atenta y tomar precauciones en los próximos días.

Otra de las ciudades afectadas será Houston, donde se espera que las temperaturas superen los 90 °F, además el calor agrava la sequía que ya enfrenta la región, dificultando que el ambiente disipe el exceso térmico y aumentando los riesgos para la población.

Atlanta también reporta temperaturas inusualmente elevadas, y los pronósticos indican que el intenso calor continuará en los próximos días.

Mientras tanto, en Nueva York se espera que el 19 y 20 de mayo sean las jornadas más calurosas, con máximas cercanas a los 95 °F, antes de que las temperaturas comiencen a disminuir hacia el jueves.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico:

  • Mantenerse hidratado durante todo el día, incluso si no se tiene sed
  • Evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor calor
  • Permanecer en lugares con aire acondicionado o bien ventilados
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros
  • Nunca dejar a niños o mascotas estacionados
  • Aplicar protector solar y utilizar sombrero o gorra al salir
  • Estar atento a síntomas como mareo, fatiga, náuseas o confusión, y buscar ayuda médica de inmediato ante un posible golpe de calor
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