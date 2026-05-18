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Clima en Estados Unidos hoy lunes 18 de mayo: tormentas severas y riesgo de tornados en el centro del país

El NWS recomienda a la población mantenerse atenta a alertas meteorológicas locales, revisar pronósticos constantemente y contar con un plan de seguridad en caso de tormentas severas o tornados

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Por:N+ Univision
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Video Clima del fin de semana, 16 y 17 de mayo, 2026: ¿Dónde habrá riesgo de tiempo?

El clima en Estados Unidos para este lunes 18 de mayo de 2026 estará marcado por una jornada de tiempo severo en regiones del centro del país, especialmente en las Grandes Llanuras y sectores del Medio Oeste, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Storm Prediction Center (SPC).

Las condiciones más peligrosas se concentrarán en partes de Kansas, Nebraska, Oklahoma y Missouri, donde existe potencial para tormentas severas capaces de producir tornados, caída de granizo de gran tamaño y ráfagas de viento destructivas. Meteorólogos advirtieron que el ambiente será favorable para el desarrollo de superceldas durante la tarde y noche del lunes.

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Clima hoy 18 de mayo

Ciudades como Wichita, Topeka, Omaha y Kansas City permanecerán bajo vigilancia debido al ingreso de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México, combinado con un sistema frontal proveniente del oeste. Esta interacción aumentará significativamente la inestabilidad atmosférica y el riesgo de tormentas intensas.

En Iowa, Minnesota y partes de Wisconsin también se esperan tormentas eléctricas fuertes, principalmente durante la noche, con posibilidad de vientos dañinos y lluvias intensas de corta duración.

Mientras tanto, el oeste de Estados Unidos continuará bajo temperaturas elevadas para esta época del año. Sectores de Arizona, Nevada y el sur de California registrarán máximas cercanas o superiores a los 100 grados Fahrenheit en zonas desérticas. Phoenix y Las Vegas seguirán entre las ciudades más calurosas del país.

En Texas, un frente frío comenzará a incrementar las probabilidades de tormentas hacia el final de la tarde y durante la noche, sobre todo en el norte y centro del estado. Algunas tormentas podrían presentar granizo y fuertes ráfagas de viento.

El NWS recomienda a la población mantenerse atenta a alertas meteorológicas locales, revisar pronósticos constantemente y contar con un plan de seguridad en caso de tormentas severas o tornados.

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