Noticias Día de los Caídos 2026: NWS alerta por fuertes lluvias y tormentas todo el fin de semana Las condiciones meteorológicas en el oeste de Carolina del Norte estarán marcadas por alta inestabilidad, con variaciones en la intensidad de las precipitaciones y temperaturas templadas durante varios días consecutivos, según el NWS

Video Pronóstico del tiempo en EEUU hoy viernes 22 de mayo 2026: Clima inestable amenaza los viajes del fin de semana festivo

El fin de semana del Día de los Caídos de 2026 se perfila con condiciones meteorológicas adversas en el oeste de Carolina del Norte, donde los modelos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ( NWS, por sus siglas en inglés) anticipan una sucesión de días con alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, lo que podría limitar de forma importante las actividades al aire libre entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo de 2026.

Fin de semana inestable en Carolina del Norte

PUBLICIDAD

Para el viernes 22 de mayo se anticipa una jornada de inestabilidad con chubascos y tormentas, con valores entre 80% y 100% en distintos momentos del día, además de temperaturas máximas cercanas a los 70-71 grados Fahrenheit. El sábado 23 de mayo habrá breves disminuciones de la lluvia, aunque sin condiciones completamente secas, con algunos periodos por debajo del 60% durante la noche, acompañado de temperaturas alrededor de los 73-76 grados.

Mientras que para el domingo 24 de mayo volverá el incremento de la actividad, con entre 80% y 90% de probabilidad de precipitación, junto a máximas cercanas a los 78-81 grados. Finalmente, el lunes 25 de mayo, Día de los Caídos, se mantendrá el patrón húmedo con tormentas probables y hasta 90% de probabilidad de lluvia, con temperaturas máximas alrededor de los 78-81 grados y mínimas cercanas a los 60-62 grados.

Asheville y otras localidades bajo vigilancia por lluvias

Para el lunes 25 de mayo en Asheville se espera un Día de los Caídos marcado por tormentas eléctricas y una probabilidad de lluvia cercana al 90%, con temperaturas máximas alrededor de 81 grados y mínimas de 61. Desde el viernes 22 de mayo, el área registrará lluvias continuas, algunas con ráfagas de viento, y acumulados que podrían aumentar durante la noche.

Hendersonville mantendrá condiciones similares, con episodios de precipitación intensa que alcanzan el 100% en la noche del viernes 22 de mayo y persistencia durante el fin de semana. En Black Mountain el patrón será igualmente inestable, con chubascos frecuentes y tormentas más probables entre el domingo 24 de mayo por la tarde y la madrugada del lunes 25 de mayo de 2026; el oeste de Carolina del Norte enfrentará varios días consecutivos de tiempo húmedo que podrían afectar desplazamientos y actividades recreativas al aire libre.

PUBLICIDAD

Las autoridades meteorológicas mantienen actualizaciones continuas del pronóstico para el oeste de Carolina del Norte conforme se acerca el fin de semana del Día de los Caídos de 2026. Se recomienda consultar los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para posibles ajustes en la probabilidad de lluvia, así como en los horarios y acumulados previstos en cada una de las localidades afectadas.

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision