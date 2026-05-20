Noticias

Clima en Estados Unidos hoy miércoles 20 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones

El NWS recomienda mantenerse atento a alertas meteorológicas locales, evitar cruzar zonas inundadas, buscar refugio durante tormentas eléctricas severas y limitar actividades al aire libre en regiones con calor extremo o mala calidad del aire

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Pronóstico del tiempo hoy en EEUU del martes 19 de mayo 2026: Tormentas severas amenazan a 104 millones

Este miércoles 20 de mayo estará dominado por un sistema de tormentas severas que se extenderá desde el sur de las Grandes Llanuras hasta el noreste de Estados Unidos, mientras el calor continuará intensificándose en parte del este y sureste del país, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

La zona con mayor actividad severa abarcará partes de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana y Ohio. El Storm Prediction Center advirtió que las tormentas podrían producir granizo de gran tamaño, ráfagas de viento de más de 60 millas por hora y algunos tornados aislados. Dallas, Oklahoma City, St. Louis, Indianapolis y Columbus estarán entre las ciudades con mayor probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y noche.

Video Clima del fin de semana, 16 y 17 de mayo, 2026: ¿Dónde habrá riesgo de tiempo?

Más sobre Noticias

Ed Gallrein derrota a Thomas Massie en las primarias republicanas en Kentucky para la Cámara de Representantes y otorga a Trump una importante victoria
6 mins

Ed Gallrein derrota a Thomas Massie en las primarias republicanas en Kentucky para la Cámara de Representantes y otorga a Trump una importante victoria

Estados Unidos
Beneficiaria de DACA de Tucson es detenida después de que ICE entrara a su casa
2 mins

Beneficiaria de DACA de Tucson es detenida después de que ICE entrara a su casa

Estados Unidos
Donald Trump dice que los estadounidenses no pagarán el salón de baile y que será un regalo
2 mins

Donald Trump dice que los estadounidenses no pagarán el salón de baile y que será un regalo

Estados Unidos
Un supuesto manifiesto, un arsenal de más de 30 armas de fuego y tres víctimas identificadas: lo último del tiroteo en San Diego
5 mins

Un supuesto manifiesto, un arsenal de más de 30 armas de fuego y tres víctimas identificadas: lo último del tiroteo en San Diego

Estados Unidos
Patrulla Fronteriza arresta a 19 mexicanos escondidos en un sistema de drenaje cerca de la frontera en San Diego
2 mins

Patrulla Fronteriza arresta a 19 mexicanos escondidos en un sistema de drenaje cerca de la frontera en San Diego

Estados Unidos
The New York Times vuelve a demandar al Pentágono por restricciones a periodistas
3 mins

The New York Times vuelve a demandar al Pentágono por restricciones a periodistas

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy martes 19 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy martes 19 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones

Estados Unidos
Un posible crimen de odio: ¿Quiénes son los adolescentes que atacaron la mezquita de San Diego que dejó tres muertos y un herido?
3 mins

Un posible crimen de odio: ¿Quiénes son los adolescentes que atacaron la mezquita de San Diego que dejó tres muertos y un herido?

Estados Unidos
EEUU sanciona al G2 y a generales cubanos: Trump endurece presión contra el régimen de Cuba
2 mins

EEUU sanciona al G2 y a generales cubanos: Trump endurece presión contra el régimen de Cuba

Estados Unidos
NWS lanza aviso de tornados para el centro de Estados Unidos; ¿En qué lugares hay advertencia?
1 mins

NWS lanza aviso de tornados para el centro de Estados Unidos; ¿En qué lugares hay advertencia?

Estados Unidos

Clima hoy miércoles 20 de mayo

PUBLICIDAD

En Texas central persistirá el riesgo de inundaciones repentinas. Austin, San Antonio y sectores cercanos podrían registrar lluvias intensas debido al choque entre aire cálido y húmedo del Golfo de México con un frente frío que avanzará lentamente. El NWS pidió evitar carreteras inundadas y mantenerse atentos a alertas locales.

Mientras tanto, el calor continuará afectando el este del país antes de la llegada del frente frío. Washington D.C., Filadelfia y Nueva York podrían acercarse a temperaturas récord con máximas entre 88 y 95 grados Fahrenheit, acompañadas de humedad elevada que incrementará la sensación térmica.

Video Lo mejor de N+ Univision de la tarde | martes 19 de mayo de 2026

Detrás del sistema frontal llegará aire mucho más fresco al Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Ciudades como Chicago, Detroit y Minneapolis registrarán temperaturas entre 15 y 20 grados por debajo de lo normal para esta época del año, con máximas apenas en los 50s Fahrenheit.

En el oeste del país continuará el clima seco y ventoso. Arizona, Nevada y Nuevo México permanecerán bajo condiciones elevadas de incendios forestales debido a la baja humedad y fuertes ráfagas de viento.

El NWS recomienda mantenerse atento a alertas meteorológicas locales, evitar cruzar zonas inundadas, buscar refugio durante tormentas eléctricas severas y limitar actividades al aire libre en regiones con calor extremo o mala calidad del aire.

Relacionados:
NoticiasClimaLa Niña (clima)Clima polarColor del ClimaCalorGolpe de calorOla de calorTormentaTormentas tropicalesTormentas severas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX