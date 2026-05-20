Noticias Clima en Estados Unidos hoy miércoles 20 de mayo: tormentas severas, calor extremo y riesgo de inundaciones El NWS recomienda mantenerse atento a alertas meteorológicas locales, evitar cruzar zonas inundadas, buscar refugio durante tormentas eléctricas severas y limitar actividades al aire libre en regiones con calor extremo o mala calidad del aire

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Este miércoles 20 de mayo estará dominado por un sistema de tormentas severas que se extenderá desde el sur de las Grandes Llanuras hasta el noreste de Estados Unidos, mientras el calor continuará intensificándose en parte del este y sureste del país, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

La zona con mayor actividad severa abarcará partes de Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana y Ohio. El Storm Prediction Center advirtió que las tormentas podrían producir granizo de gran tamaño, ráfagas de viento de más de 60 millas por hora y algunos tornados aislados. Dallas, Oklahoma City, St. Louis, Indianapolis y Columbus estarán entre las ciudades con mayor probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y noche.

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Clima hoy miércoles 20 de mayo

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En Texas central persistirá el riesgo de inundaciones repentinas. Austin, San Antonio y sectores cercanos podrían registrar lluvias intensas debido al choque entre aire cálido y húmedo del Golfo de México con un frente frío que avanzará lentamente. El NWS pidió evitar carreteras inundadas y mantenerse atentos a alertas locales.

Mientras tanto, el calor continuará afectando el este del país antes de la llegada del frente frío. Washington D.C., Filadelfia y Nueva York podrían acercarse a temperaturas récord con máximas entre 88 y 95 grados Fahrenheit, acompañadas de humedad elevada que incrementará la sensación térmica.

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Detrás del sistema frontal llegará aire mucho más fresco al Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos. Ciudades como Chicago, Detroit y Minneapolis registrarán temperaturas entre 15 y 20 grados por debajo de lo normal para esta época del año, con máximas apenas en los 50s Fahrenheit.

En el oeste del país continuará el clima seco y ventoso. Arizona, Nevada y Nuevo México permanecerán bajo condiciones elevadas de incendios forestales debido a la baja humedad y fuertes ráfagas de viento.