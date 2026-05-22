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Clima en Estados Unidos hoy viernes 22 de mayo: tormentas severas, riesgo de tornados e inundaciones afectan varios estados

El NWS recomienda mantenerse atento a las alertas meteorológicas, evitar conducir en zonas inundadas y buscar refugio durante tormentas severas o advertencias de tornado

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El clima en Estados Unidos para este viernes 22 de mayo estará marcado por tormentas severas en el centro y sur del país, fuertes lluvias con riesgo de inundaciones y altas temperaturas en el suroeste, según el pronóstico del National Weather Service (NWS).

Texas será uno de los estados más afectados. El norte y centro del estado, incluyendo Amarillo, Lubbock y Wichita Falls, enfrentarán tormentas eléctricas severas durante la tarde y noche. El NWS advierte sobre granizo de gran tamaño, ráfagas de viento superiores a las 60 millas por hora y posibilidad de tornados aislados. En el sureste del estado, especialmente en Houston y zonas cercanas al Golfo de México, continuarán las lluvias intensas con acumulados de entre 2 y 4 pulgadas, lo que podría provocar inundaciones repentinas en calles y carreteras.

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Clima hoy viernes 22 de mayo en Estados Unidos

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Oklahoma, Kansas y Missouri también estarán bajo riesgo de tormentas severas. El Storm Prediction Center indicó que podrían desarrollarse superceldas capaces de generar granizo destructivo y vientos dañinos durante la tarde del viernes.

En el valle del Mississippi y partes de Arkansas y Louisiana persistirá el clima húmedo e inestable, aumentando el riesgo de desbordamientos menores de ríos y acumulación de agua en zonas urbanas.

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En contraste, el noreste del país registrará temperaturas más frescas tras el paso de un frente frío. Ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia tendrán lluvias ligeras, cielos nublados y máximas más bajas en comparación con días recientes.

Florida mantendrá condiciones cálidas y húmedas, con tormentas eléctricas vespertinas en Miami, Orlando y Tampa. La sensación térmica superará los 95 grados Fahrenheit.

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Mientras tanto, Arizona y Nevada continuarán con calor intenso cercano a los 100 grados Fahrenheit, mientras que áreas montañosas de Colorado y Wyoming podrían registrar nieve tardía y temperaturas inusualmente frías.

El NWS recomienda mantenerse atento a las alertas meteorológicas, evitar conducir en zonas inundadas y buscar refugio durante tormentas severas o advertencias de tornado.

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