Clima El tiempo para mañana miércoles en EEUU: lluvias intensas en Florida, riesgo de incendios en el Sureste y tormentas en las Llanuras Centrales En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Video “El fuego estaba justo detrás de las casas”: evacúan a miles en California

El sistema frontal que ha dominado el tiempo en amplias zonas de EEUU en los últimos días continuará desplazándose mañana miércoles 8 de abril, mientras nuevos focos de inestabilidad se desarrollan en el centro y el oeste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene varios avisos activos asociados a este patrón, que combina humedad residual en el sureste, condiciones secas en el sur y formación de tormentas en las Llanuras Centrales.

PUBLICIDAD

El frente principal se aleja de la Costa Este, pero deja tras de sí una masa de aire inestable en Florida, mientras otro sistema de baja presión avanza desde Canadá y extiende un frente activo de lluvias y tormentas desde las Llanuras hasta la región de los Grandes Lagos. Al mismo tiempo, un nuevo sistema comienza a acercarse a la costa oeste desde el Pacífico, lo que aumentará la nubosidad y dará paso a precipitaciones en las próximas horas.

Las temperaturas tenderán a moderarse en el norte y noreste, tras varios días por debajo de la media, mientras que gran parte del país registrará valores cercanos o ligeramente superiores a lo habitual para esta época del año.

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tu jornada.

Lluvias y riesgo de inundaciones en Florida

La mayor inestabilidad de la jornada se concentrará en la península de Florida.

Aunque el frente asociado al sistema previo se desplaza mar adentro durante la madrugada del miércoles, la humedad y la inestabilidad persistirán sobre la región. El Centro de Predicción Meteorológica mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas en el este del estado.

Esto implica la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas del sureste de Florida. Ciudades como Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach podrían registrar acumulaciones significativas en periodos cortos debido a tormentas y chubascos dispersos.

Riesgo elevado de incendios en el sureste

En contraste, condiciones más secas se impondrán al norte del frente.

PUBLICIDAD

El NWS, a través del Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), advierte de un riesgo elevado a crítico de incendios en partes de Georgia y el noroeste de Florida durante el miércoles. La combinación de vientos en aumento y humedad relativa entre el 20% y el 30% favorece un entorno propicio para la rápida propagación del fuego.

Áreas cercanas a Atlanta y Tallahassee se encuentran dentro de esta zona de mayor riesgo, donde cualquier foco de ignición podría extenderse con rapidez.

Video Incendio en Moreno Valley alerta sobre temporada de riesgo en California

Tormentas en las Llanuras Centrales

En el centro del país, el avance de un sistema de baja presión desde Canadá mantiene activo un frente que se extiende hacia las Llanuras.

El SPC ha emitido un riesgo marginal de tormentas severas para partes de Kansas y Nebraska durante el miércoles. Estas tormentas podrían generar ráfagas de viento fuertes y, de forma aislada, granizo.

Ciudades como Wichita, Omaha y Lincoln se encuentran dentro del área donde se esperan las mayores tormentas a lo largo del día.

Nieve y mezcla invernal en el norte

Las condiciones invernales persistirán en sectores del norte del país.

El frente asociado al sistema que avanza desde Canadá continuará generando precipitaciones en forma de nieve o mezcla invernal en partes de las Dakotas y el Alto Medio Oeste, incluyendo Minnesota y Wisconsin.

Estas precipitaciones podrían ser localmente moderadas y estarán acompañadas de vientos racheados en algunas zonas, lo que podría afectar la movilidad.

PUBLICIDAD

Nuevo sistema en el oeste hacia la noche

En el oeste, el tiempo se mantendrá relativamente estable durante buena parte del miércoles, pero comenzará a cambiar hacia el final de la jornada.

Un sistema en niveles altos procedente del Pacífico incrementará la nubosidad y dará lugar a lluvias en California y Oregon entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Zonas como San Francisco, Sacramento y Portland podrían registrar las primeras precipitaciones asociadas a este nuevo sistema.

Mira también: