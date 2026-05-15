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Clima en Estados Unidos para hoy viernes 15 de mayo: tormentas severas y calor extremo en varias regiones

El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales y evitar actividades al aire libre durante tormentas severas o condiciones de calor extremo

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Por:Armando López Muñoz
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Video Clima hoy en EEUU del jueves 14 de mayo 2026: Frente frío en el medio oeste y noreste

El clima en Estados Unidos para este viernes 15 de mayo estará dominado por fuertes contrastes meteorológicos entre el centro, el sur y el noreste del país. De acuerdo con pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología ( NWS), el mayor riesgo se concentrará en sectores de las Grandes Llanuras y partes de Texas, donde podrían desarrollarse tormentas severas con granizo grande, vientos destructivos y posibles tornados aislados.

Durante la tarde y noche, el ambiente más inestable se ubicará entre Nebraska, Kansas y el norte de Oklahoma. El Storm Prediction Center prevé condiciones favorables para tormentas tipo supercelda debido al ingreso de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México combinado con una vaguada avanzando desde las Montañas Rocosas. Ciudades como Omaha, Wichita y Topeka podrían registrar tormentas intensas después de las 4 de la tarde.

Video Tormenta en la región

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Clima hoy viernes 15 de mayo

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En el Panhandle de Texas y zonas cercanas a Amarillo persistirá el riesgo de ráfagas superiores a 70 mph y caída de granizo. Además, las temperaturas seguirán muy elevadas en el oeste y norte texano, con máximas cercanas a los 95 °F en Lubbock y Midland. La combinación de calor, vegetación seca y viento fuerte mantiene elevada la amenaza de incendios forestales.

En contraste, el noreste del país continuará bajo un patrón más fresco y húmedo. Nueva York, Boston y partes de Pensilvania tendrán lluvias ligeras intermitentes, cielos nublados y temperaturas entre los 50 y 60 °F debido a un sistema frontal estacionario sobre la región.

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La costa oeste tendrá condiciones relativamente tranquilas, aunque el norte de California y sectores de Oregón presentarán vientos intensos durante el viernes. En San Francisco podrían registrarse ráfagas cercanas a 45 mph, especialmente en zonas costeras y elevadas.

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El NWS recomendó mantenerse atento a alertas locales y evitar actividades al aire libre durante tormentas severas o condiciones de calor extremo.

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