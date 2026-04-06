Clima

El tiempo para mañana martes: lluvias intensas y tormentas en Florida

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video “El fuego estaba justo detrás de las casas”: evacúan a miles en California

El sistema frontal que afecta a amplias zonas de Estados Unidos desde el inicio de la semana continuará desplazándose mañana martes 7 de abril, aunque con menor organización, dejando varios focos de tiempo activo en distintas regiones del país.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indican que el frente principal se aleja de la Costa Este, pero una franja casi estacionaria se mantendrá entre el Golfo de México y la península de Florida, mientras nuevos sistemas se desarrollan en el centro y el oeste. Este patrón favorecerá lluvias intensas en el sureste, nieve en el norte y condiciones propicias para incendios en las Llanuras.

PUBLICIDAD

Las temperaturas seguirán mostrando un marcado contraste. El norte, desde las Llanuras hasta Nueva Inglaterra, continuará con valores por debajo de lo habitual para la época, con máximas bajas y ambiente frío, mientras el oeste del país mantendrá temperaturas por encima de la media, especialmente en el suroeste, aunque sin extremos significativos.

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tu jornada.

El fenómeno más relevante de la jornada: lluvias intensas y tormentas en Florida

El foco principal de la jornada estará en la península de Florida.

El frente estacionario sobre la región, combinado con una masa de aire cálido y muy húmedo, favorecerá tormentas frecuentes y precipitaciones localmente intensas a lo largo del martes.

Más sobre Clima

Alertan por posible formación de un tornado en el sur de Illinois
1 mins

Alertan por posible formación de un tornado en el sur de Illinois

Estados Unidos
El tiempo para mañana martes en EEUU: un calor anómalo afectará al este del país
4 mins

El tiempo para mañana martes en EEUU: un calor anómalo afectará al este del país

Estados Unidos
¿Habrá calor extremo cerca de mí hoy viernes? Estas son las ciudades con temperaturas muy altas en Estados Unidos
3 mins

¿Habrá calor extremo cerca de mí hoy viernes? Estas son las ciudades con temperaturas muy altas en Estados Unidos

Estados Unidos
El tiempo para mañana viernes: tormentas severas y caída brusca de temperaturas, ¿dónde persiste el calor?
3 mins

El tiempo para mañana viernes: tormentas severas y caída brusca de temperaturas, ¿dónde persiste el calor?

Estados Unidos
¿Mucho calor cerca de ti? Aquí, las ciudades que romperán récord de temperatura hoy jueves 26 de marzo 2026
5 mins

¿Mucho calor cerca de ti? Aquí, las ciudades que romperán récord de temperatura hoy jueves 26 de marzo 2026

Estados Unidos
El tiempo para este jueves en EEUU: calor récord antes de tormentas severas y un brusco giro de temperaturas
3 mins

El tiempo para este jueves en EEUU: calor récord antes de tormentas severas y un brusco giro de temperaturas

Estados Unidos
Lista de ciudades con alerta por calor extremo cerca de mí: ¿Dónde se espera récord de temperaturas hoy miércoles?
6 mins

Lista de ciudades con alerta por calor extremo cerca de mí: ¿Dónde se espera récord de temperaturas hoy miércoles?

Estados Unidos
El tiempo para hoy miércoles en EEUU: ola de calor llega a su punto máximo en buena parte del país antes de un cambio brusco para los próximos días
3 mins

El tiempo para hoy miércoles en EEUU: ola de calor llega a su punto máximo en buena parte del país antes de un cambio brusco para los próximos días

Estados Unidos
El tiempo para este martes: calor récord en el centro de EEUU y lluvia con nieve en el noroeste
3 mins

El tiempo para este martes: calor récord en el centro de EEUU y lluvia con nieve en el noroeste

Estados Unidos
Frente frío avanzará por Estados Unidos con clima extremo esta semana
2 mins

Frente frío avanzará por Estados Unidos con clima extremo esta semana

Estados Unidos

El NWS mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas, lo que implica la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas urbanas o con drenaje deficiente.

Áreas como Miami, Tampa y Orlando podrían registrar acumulaciones significativas en periodos cortos, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Video ¿Sufres de alergias esta temporada? Consejos médicos para protegerse esta primavera 2026

Nieve y mezcla invernal en el norte del país

En contraste, el norte de Estados Unidos seguirá bajo influencia de aire frío.

Un frente asociado a un sistema procedente de Canadá avanzará hacia los Grandes Lagos y el noreste, generando precipitaciones en forma de nieve o mezcla invernal.

El efecto lago favorecerá nevadas en zonas de Michigan y el estado de Nueva York, mientras que partes de Nueva Inglaterra podrían registrar nieve ligera antes de que el sistema abandone la región.

PUBLICIDAD

Precipitaciones y tormentas en el centro y sur

En el centro del país, el avance de perturbaciones en altura y la presencia de humedad favorecerán lluvias y tormentas desde las Llanuras del sur hacia el valle del Mississippi.

Estados como Texas, Oklahoma y Kansas podrían registrar actividad tormentosa mañana martes, con lluvias localmente moderadas y ráfagas de viento.

Riesgo crítico de incendios en las High Plains

Al mismo tiempo, el riesgo de incendios será elevado en partes del centro-sur.

El NWS ha señalado condiciones críticas en zonas de Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado y Nuevo México, debido a la combinación de baja humedad relativa, vientos racheados y vegetación seca.

Estas condiciones favorecen la rápida propagación de incendios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Mira también:

Video Sequía en Texas: evalúan uso de desalinizadoras ante niveles críticos en presas
Relacionados:
ClimaPronósticoNoticiasLluviasTormentaMeteorología

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX