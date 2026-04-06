Clima El tiempo para mañana martes: lluvias intensas y tormentas en Florida En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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El sistema frontal que afecta a amplias zonas de Estados Unidos desde el inicio de la semana continuará desplazándose mañana martes 7 de abril, aunque con menor organización, dejando varios focos de tiempo activo en distintas regiones del país.

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indican que el frente principal se aleja de la Costa Este, pero una franja casi estacionaria se mantendrá entre el Golfo de México y la península de Florida, mientras nuevos sistemas se desarrollan en el centro y el oeste. Este patrón favorecerá lluvias intensas en el sureste, nieve en el norte y condiciones propicias para incendios en las Llanuras.

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Las temperaturas seguirán mostrando un marcado contraste. El norte, desde las Llanuras hasta Nueva Inglaterra, continuará con valores por debajo de lo habitual para la época, con máximas bajas y ambiente frío, mientras el oeste del país mantendrá temperaturas por encima de la media, especialmente en el suroeste, aunque sin extremos significativos.

En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana para que puedas planear tu jornada.

El fenómeno más relevante de la jornada: lluvias intensas y tormentas en Florida

El foco principal de la jornada estará en la península de Florida.

El frente estacionario sobre la región, combinado con una masa de aire cálido y muy húmedo, favorecerá tormentas frecuentes y precipitaciones localmente intensas a lo largo del martes.

El NWS mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas, lo que implica la posibilidad de inundaciones repentinas en zonas urbanas o con drenaje deficiente.

Áreas como Miami, Tampa y Orlando podrían registrar acumulaciones significativas en periodos cortos, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

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Nieve y mezcla invernal en el norte del país

En contraste, el norte de Estados Unidos seguirá bajo influencia de aire frío.

Un frente asociado a un sistema procedente de Canadá avanzará hacia los Grandes Lagos y el noreste, generando precipitaciones en forma de nieve o mezcla invernal.

El efecto lago favorecerá nevadas en zonas de Michigan y el estado de Nueva York, mientras que partes de Nueva Inglaterra podrían registrar nieve ligera antes de que el sistema abandone la región.

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Precipitaciones y tormentas en el centro y sur

En el centro del país, el avance de perturbaciones en altura y la presencia de humedad favorecerán lluvias y tormentas desde las Llanuras del sur hacia el valle del Mississippi.

Estados como Texas, Oklahoma y Kansas podrían registrar actividad tormentosa mañana martes, con lluvias localmente moderadas y ráfagas de viento.

Riesgo crítico de incendios en las High Plains

Al mismo tiempo, el riesgo de incendios será elevado en partes del centro-sur.

El NWS ha señalado condiciones críticas en zonas de Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado y Nuevo México, debido a la combinación de baja humedad relativa, vientos racheados y vegetación seca.

Estas condiciones favorecen la rápida propagación de incendios, por lo que se recomienda extremar precauciones.

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