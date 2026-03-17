Clima El tiempo para mañana miércoles: de una ola de calor temprana en California a nieve en el Medio Oeste En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

Video Ola de calor eleva temperaturas y mantiene en alerta al sur de California

Mañana miércoles 18 de marzo, EEUU afronta un patrón meteorológico marcado por fuertes contrastes de temperatura entre distintas regiones del país, con una ola de calor inusualmente temprana en el Oeste, nieve en partes del Medio Oeste, y condiciones frías que alcanzarán el Sur y el Sureste, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Las previsiones del Centro de Predicción Meteorológica indican que la configuración atmosférica de los próximos días favorecerá fenómenos muy distintos según la región, desde calor récord en el Oeste hasta nieve y temperaturas bajo cero en otras zonas que permanecen bajo la influencia de aire frío asociado al sistema frontal que cruzó parte del país en los últimos días.

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Ola de calor temprana en el Oeste

El fenómeno más destacado para mañana miércoles será el episodio de calor anómalo que se intensifica en el Oeste y Suroeste del país.

Según el Centro de Predicción Meteorológica, una dorsal de alta presión en niveles altos de la atmósfera está favoreciendo un aumento significativo de las temperaturas en varios estados occidentales. Este patrón permitirá que los termómetros superen ampliamente los valores habituales para mediados de marzo y podría dar lugar a máximas que igualen o superen récords diarios, especialmente en el sur de California, el desierto del suroeste y la región de la Gran Cuenca, que abarca principalmente Nevada, partes de Utah, California, Idaho y Oregón.

Ante este escenario, el NWS ha emitido avisos de calor extremo que entrarán en vigor desde la mañana del miércoles en partes del suroeste del país.

Nieve en el Medio Oeste y los Grandes Lagos

Mientras el Oeste experimenta calor inusual para esta época del año, partes del Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos podrían registrar nevadas.

El sistema de baja presión que dejó nieve en los últimos días en el norte del país continuará desplazándose hacia Canadá, pero el aire frío asociado al sistema seguirá generando nieve por efecto lago en áreas cercanas a los Grandes Lagos durante este martes y parte del miércoles.

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Además, una franja de nieve ligera asociada a un frente cálido avanzará desde las Llanuras del Norte hacia el Medio Oste, con posibilidad de alcanzar partes de los Grandes Lagos en la mañana del miércoles.

Aunque las acumulaciones previstas no serían extremas, el Centro de Predicción Meteorológica advierte de ráfagas de viento y bandas breves de nieve intensa que podrían afectar las condiciones de viaje de forma localizada.

Video En realidad aumentada te explicamos qué es la nieve por efecto lago y cómo se forma

Lluvias fuertes en el noroeste del Pacífico

En el noroeste del país, otro sistema meteorológico aumentará la humedad procedente del Pacífico.

Las previsiones señalan que lluvias persistentes se extenderán por el estado de Washington, con acumulaciones que podrían alcanzar entre 2 y 4 pulgadas.

Ante estas precipitaciones, el centro de predicción ha emitido un riesgo marginal de lluvias excesivas para partes del estado durante este martes y el miércoles.

En zonas de mayor altitud, como las montañas Cascade y partes de las Rocosas del norte, también existe la posibilidad de precipitación en forma de nieve o mezcla invernal.

Aire ártico y advertencias de heladas en el sur

Al mismo tiempo, una masa de aire frío seguirá extendiéndose hacia el sur y el este del país.

El NWS advierte que sensaciones térmicas por debajo del punto de congelación podrían alcanzar partes de la costa del Golfo y el Panhandle de Florida durante la mañana del miércoles.

Las autoridades meteorológicas mantienen advertencias de heladas en áreas del Arklatex —región donde confluyen Arkansas, Louisiana y Texas— y en partes del sureste del país.

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