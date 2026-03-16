Clima El tiempo para mañana martes: nieve en los Grandes Lagos, lluvias en el Noreste y fuertes vientos tras el paso de una poderosa tormenta En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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Un potente sistema meteorológico que atraviesa Estados Unidos seguirá generando impactos mañana martes 17 de marzo, aunque con efectos distintos a los de este lunes, cuando un poderoso frente frío se encuentra atravesando el centro y el este del país.

Los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés) y sus centros especializados indican que la tormenta invernal —descrita por meteorólogos como un evento de gran magnitud en el norte del país— continuará debilitándose mientras se desplaza hacia Canadá, dejando tras de sí nieve localizada, vientos fríos y precipitaciones en varias regiones.

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Nevadas persistentes en la región de los Grandes Lagos

Uno de los fenómenos más destacados para el martes será la nieve persistente en zonas cercanas a los Grandes Lagos, incluso después de que la tormenta principal se aleje.

El contraste entre el aire ártico que desciende desde Canadá y las aguas relativamente más cálidas de los lagos favorece episodios de nieve por efecto lago, un tipo de nevada localizada que se forma cuando el aire frío recoge humedad al desplazarse sobre el agua.

Los meteorólogos prevén que estas bandas de nieve puedan producir tasas de precipitación intensas durante periodos breves, con acumulaciones significativas en áreas situadas a sotavento de los lagos. Algunas de las zonas más expuestas incluyen sectores de Michigan y áreas cercanas al lago Ontario, donde la nieve podría persistir incluso hasta la noche del martes.

Nieve en las montañas de los Apalaches centrales

Además de los Grandes Lagos, el aire frío que sigue al frente también favorecerá episodios de nieve en zonas montañosas de los Apalaches centrales.

De acuerdo con los análisis del Centro de Predicción Meteorológica, el flujo de aire frío puede provocar nevadas orográficas en las montañas de Virginia Occidental y áreas cercanas. Este fenómeno ocurre cuando el aire húmedo es forzado a ascender por el relieve, enfriándose y generando precipitaciones.

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En las zonas de mayor altitud, los meteorólogos estiman que existe una probabilidad significativa de acumulaciones superiores a 6 pulgadas, especialmente entre la noche de este lunes y la tarde del martes.

Video En realidad aumentada te explicamos qué es la nieve por efecto lago y cómo se forma

Lluvias en el Noreste con riesgo limitado de inundaciones

Mientras tanto, partes del noreste del país podrían seguir registrando precipitaciones asociadas al sistema frontal que se aleja hacia el Atlántico.

El Centro de Pronósticos Meteorológicos señala que algunas áreas del Atlántico medio y del Noreste podrían experimentar episodios de lluvia moderada a fuerte, con un riesgo marginal de inundaciones localizadas si las precipitaciones se concentran en periodos cortos de tiempo.

Aunque el potencial de inundaciones es limitado, los meteorólogos advierten que ríos pequeños o zonas con drenaje deficiente podrían experimentar crecidas puntuales.

Vientos fuertes y descenso de temperaturas tras el actual frente frío

Tras el paso del frente que está afectando seriamente algunas zonas este lunes, muchas regiones del este del país experimentarán vientos persistentes y un descenso notable de las temperaturas para esta época del año.

Las discusiones de pronóstico del NWS indican que la masa de aire frío que sigue al sistema frontal traerá condiciones más ventosas en varios estados del este y del Atlántico medio.

Estas ráfagas, combinadas con el aire frío, podrían provocar una sensación térmica más baja y condiciones incómodas al aire libre en buena parte de la región.

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Calor inusual y riesgo de temperaturas extremas en el oeste

Aunque gran parte del país está bajo la influencia de un frente frío, el Oeste de Estados Unidos enfrenta condiciones de calor inusualmente altas para mediados de marzo. El índice experimental de riesgo de calor ( HeatRisk) del Servicio Meteorológico Nacional indica niveles de riesgo moderado o superiores en varias zonas del oeste, lo que señala que las temperaturas están muy por encima de lo normal y pueden tener efectos en la salud, especialmente para grupos vulnerables sin medios adecuados para contrarrestarlo.

En estados como California, Nevada y Arizona, los pronósticos muestran que las temperaturas podrían subir 20‑30°F por encima de los promedios estacionales, con máximas que podrían acercarse o superar los 90°F (32°C) en regiones del sur de California y otros puntos del oeste, algo prácticamente inusual para esta época del año y con potencial de quebrar récords mensuales de calor.

Los meteorólogos advierten que este calor temprano puede aumentar la demanda de energía, generar mayor estrés térmico en personas expuestas al sol y acelerar el derretimiento de las reservas de nieve, lo que tiene implicaciones sobre la sequía y los recursos hídricos en la región.

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