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Clima en Estados Unidos para el miércoles 13 de mayo: calor intenso, lluvias y tormentas aisladas

El NWS recomienda mantenerse hidratado, evitar permanecer por tiempo prolongado bajo el sol durante las horas de más calor y mantenerse atento a alertas meteorológicas locales

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Por:N+ Univision
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Video Clima hoy en EEUU del viernes 8 de mayo 2026: el país dividido, calor de hasta 100 grados y fríos

El calor comenzará a intensificarse este miércoles 13 de mayo en gran parte de Estados Unidos, mientras algunas regiones del este y sureste seguirán bajo riesgo de lluvias y tormentas eléctricas, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional ( NWS).

Las temperaturas más elevadas se concentrarán desde Texas hasta sectores del centro del país. En el norte de Texas y el área del Panhandle, ciudades cercanas a Amarillo podrían acercarse a los 100 grados Fahrenheit, en medio de un ambiente seco y con viento.

Video Pronóstico del tiempo hoy en Houston: Condiciones secas con pocas nubes; el termómetro alcanzará 85 °F

Clima hoy miércoles 13 de mayo

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También se espera un aumento importante de temperatura en Oklahoma, Kansas y partes del Valle del Mississippi.
Mientras tanto, el este de Florida continuará con lluvias fuertes y tormentas aisladas. El Centro de Predicción Meteorológica del NWS advirtió sobre acumulados importantes de lluvia en ciudades de la costa atlántica, incluyendo Jacksonville y sectores cercanos a Miami, donde podrían registrarse inundaciones urbanas aisladas debido a tormentas persistentes.

En la región de los Grandes Lagos y parte de l Medio Oeste también podrían desarrollarse tormentas durante la tarde y noche. El panorama incluye ráfagas de viento fuertes y caída aislada de granizo en zonas entre Missouri, Illinois, Wisconsin y Michigan, aunque el riesgo general de tornados permanece limitado por ahora.

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Para el noreste del país, incluyendo Nueva York y Nueva Inglaterra, continuará un ambiente más fresco con cielos variables y algunos periodos de lluvia ligera debido a un área de baja presión frente a la costa atlántica.

En contraste, el oeste de Estados Unidos permanecerá mayormente estable, aunque con temperaturas por arriba del promedio en California, Arizona y Nevada.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | martes 5 de mayo de 2026


El NWS recomienda mantenerse hidratado, evitar permanecer por tiempo prolongado bajo el sol durante las horas de más calor y mantenerse atento a alertas meteorológicas locales, especialmente en zonas con riesgo de tormentas eléctricas o lluvias intensas.

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