Clima El tiempo para mañana martes en EEUU: un calor anómalo afectará al este del país En N+ Univision te contamos cómo estará el tiempo mañana en EEUU, para que puedas planificar tus actividades y saber qué debes considerar si tienes planes al aire libre.

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La predicción del tiempo para mañana martes 31 de marzo en Estados Unidos consolida un patrón que empieza a manifestarse desde este lunes: un país dividido entre el avance rápido del calor en la mitad oriental y un sistema frontal que está activando tormentas más organizadas desde el Medio Oeste hacia los Grandes Lagos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) describe este escenario como un cambio hacia condiciones más inestables a escala nacional, impulsado por una vaguada que entra desde el oeste y reorganiza toda la circulación atmosférica.

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Calor inusualmente alto en el este: un anticipo de verano

Lo más llamativo de mañana martes será el ascenso térmico en el este del país. Tras el paso de un sistema frío que hoy lunes aún deja ambiente fresco en la costa atlántica, el flujo del sur se afianza y permite una subida rápida de temperaturas.

Para mañana martes por la tarde, amplias zonas desde el sureste hasta el noreste alcanzarán los 70 y hasta bajos 80 °F. El propio NWS señala que este patrón empieza a comportarse como un Bermuda High, una configuración típica del verano, lo que explica la intensidad del calentamiento en tan pocos días.

Este repunte no es puntual: forma parte de una anomalía cálida que ya afecta también a las Llanuras centrales, donde se esperan valores muy por encima de lo normal para finales de marzo.

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Llanuras y oeste interior: calor seco y alertas de incendio

Ese calor, en las Llanuras y el oeste interior, llega acompañado de una atmósfera extremadamente seca. El NWS advierte que la combinación de aire cálido, baja humedad y vientos descendentes desde las Rocosas mantiene condiciones críticas de incendio.

Para mañana martes continúan activas las alertas de bandera roja en sectores de las High Plains y áreas del interior del oeste, donde cualquier ignición puede propagarse con rapidez. Este riesgo se extiende desde zonas del este de las Rocosas hacia partes de Kansas, Nebraska o el este de Colorado, en un corredor clásico de primavera donde el viento y la sequedad se alinean.

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Tormentas fuertes: del Medio Oeste a los Grandes Lagos

El otro gran protagonista del martes será la inestabilidad en el norte del país. Un sistema de baja presión que hoy lunes comienza a consolidarse sobre las High Plains avanzará mañana hacia los Grandes Lagos, arrastrando un frente frío más activo.

Este frente incrementará la probabilidad de tormentas de fuertes a severas desde el Medio Oeste hasta la parte baja de los Grandes Lagos, especialmente durante la tarde del martes.

La clave está en la humedad que ya ha empezado a subir desde el Golfo hoy lunes, creando un entorno más cargado y favorable para convección organizada.

Oficinas locales del NWS, como la de Grand Rapids, apuntan a un escenario muy concreto en Michigan: dos rondas de tormentas, una durante la madrugada y otra más intensa por la tarde. En esta segunda fase, el riesgo incluye ráfagas de viento dañinas, granizo y la posibilidad aislada de tornados, especialmente en el sur del estado.

El corredor de mayor actividad se extiende desde estados como Illinois e Indiana hacia Michigan, en una franja donde el aire cálido y húmedo choca con el avance del frente frío.

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Norte frío: nieve ligera en la frontera con Canadá

En el extremo norte del sistema, el contraste sigue siendo invernal. El aire frío canadiense se desplaza hacia el sur por detrás de la baja presión, favoreciendo precipitaciones en forma de nieve.

Entre hoy lunes y mañana martes, el NWS prevé nieve ligera desde las Llanuras del norte hasta los Grandes Lagos superiores, especialmente cerca de la frontera con Canadá. Más hacia el este, en Nueva Inglaterra, las precipitaciones del martes podrían comenzar como nieve en zonas interiores antes de transformarse en lluvia a medida que avance el día.

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Cambio de patrón con lluvias, nieve y descenso térmico en el oeste

Mientras el este se recalienta, el oeste entra en una fase más activa. La vaguada que hoy lunes comienza a entrar por el Pacífico Noroeste se profundiza mañana martes, extendiendo condiciones inestables hacia el interior.

El NWS anticipa lluvias en cotas bajas, nieve en sistemas montañosos —incluyendo las Cascades y Sierra Nevada— y vientos racheados asociados al paso de un frente frío.

Tras su paso, se espera un descenso de temperaturas en la región, marcando un giro claro respecto al patrón cálido previo. Este cambio no se quedará ahí: es el inicio de una fase más dinámica que irá avanzando hacia el interior del país en los próximos días.

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