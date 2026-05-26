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¿En qué estados se podrá ver la luna azul el próximo 31 de mayo?

Este evento también será una microluna, lo que significa que la Luna estará en su punto más alejado de la Tierra en su órbita, por lo que puede verse ligeramente más pequeña de lo habitual

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El próximo 31 de mayo de 2026 ocurrirá un fenómeno astronómico poco frecuente: una luna azul que además coincidirá con una microluna, un evento que podrá observarse desde gran parte del territorio de Estados Unidos, siempre que las condiciones del cielo lo permitan.

De acuerdo con la NASA, una luna azul se produce cuando hay dos lunas llenas dentro del mismo mes calendario, algo que sucede aproximadamente cada dos o tres años debido a que el ciclo lunar dura cerca de 29.5 días.

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En este caso, mayo de 2026 contará con una primera luna llena el 1 de mayo y una segunda el 31 de mayo, lo que da origen a este fenómeno.

La luna azul podrá observarse en gran parte del país, aunque su apreciación dependerá de factores como el clima, la contaminación lumínica y el momento en que la Luna se encuentre sobre el horizonte.

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Entre las regiones donde será visible se incluyen la Costa Este, el Medio Oeste, el Suroeste, la Costa Oeste y zonas del centro del país, siempre que las condiciones sean favorables.

¿Cómo observar la luna azul?

Para apreciar mejor este fenómeno astronómico, se recomienda:

  • Buscar un lugar con cielos despejados y poca nubosidad
  • Alejarse de luces urbanas para reducir la contaminación lumínica
  • Observar la Luna desde un punto elevado o abierto, como parques o zonas rurales
  • Consultar el pronóstico del tiempo antes de la noche del 31 de mayo
  • Mirar hacia el horizonte este al anochecer y durante la madrugada, cuando la Luna esté más visible

El punto máximo de iluminación será durante la madrugada del 31 de mayo, aunque la Luna podrá apreciarse prácticamente llena desde la noche anterior.

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