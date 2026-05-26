Noticias Trump tendrá revisión médica este martes en el Centro Médico Walter Reed en medio de cuestionamientos sobre su salud El mandatario republicano ha estado bajo atención pública en los últimos meses debido a distintos aspectos relacionados con su salud, lo que ha mantenido el interés sobre sus revisiones periódicas

Video Trump y Vance encabezan homenaje en el Memorial Day a 250 años de la independencia del país

En la agenda de la Casa Blanca para el 26 de mayo de 2026 figura un desplazamiento programado del presidente Donald Trump, en una jornada que incluirá actividades oficiales; se reunirá con miembros de las fuerzas armadas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en donde hará un escala peculiar con el doctor.

El republicano se trasladará al hospital en Bethesda, Maryland, en donde se someterá a sus exámenes generales y dentales anuales el martes, lo que marcará su cuarta revisión médica desde su regreso a la Casa Blanca; la revisión forma parte de los controles de salud habituales desde su regreso a la presidencia en Washington.

PUBLICIDAD

Antecedentes médicos y seguimiento de salud

La salud del presidente ha estado bajo intenso escrutinio desde que se convirtió en la persona de mayor edad elegida presidente de Estados Unidos. En eventos recientes se le ha visto con moretones o manchas moradas en las manos, asociados a insuficiencia venosa crónica, condición que la Casa Blanca atribuye a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, agravada por los constantes apretones de manos y el consumo regular de aspirina.

Trump ha restado importancia a cualquier preocupación sobre su salud; en declaraciones recientes afirmó que “se siente igual que hace 50 años” y que no se considera un anciano. También ha bromeado sobre su nivel de ejercicio, limitado principalmente al golf, al decir que hace mucho ejercicio y que podría reducirlo a un minuto al día si tiene suerte.

Esta será la cuarta ocasión en que el mandatario acude a evaluaciones médicas ahora que cumple su segundo periodo presidencial, en un seguimiento que incluye revisiones periódicas en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y actividades oficiales vinculadas a encuentros con personal militar.