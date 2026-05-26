Florida Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro: vivía en Miami y ocultaba su pasado militar Luis Raúl González-Pardo, pasó casi una década entrando y saliendo de Estados Unidos sin que se supiera que estuvo relacionado en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

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El exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana, Luis Raúl González-Pardo, pasó casi una década entrando y saliendo de Estados Unidos sin reportar su historial militar ante las autoridades migratorias.

El piloto retirado, de 65 años, vivía prácticamente desapercibido entre Cuba y Florida hasta que fue detenido en noviembre pasado por fraude migratorio.

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Las investigaciones revelaron que González-Pardo omitió en sus formularios oficiales que había servido durante cerca de 30 años en la Fuerza Aérea del Ejército de Cuba. En enero se declaró culpable y ahora espera sentencia en una corte federal de Jacksonville, Florida, donde podría recibir hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, el caso dio un giro mucho más grave esta semana, luego de que fiscales federales lo incluyeran en una acusación junto al expresidente cubano Raúl Castro y otros cuatro militares vinculados al derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

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El derribo de Hermanos al Rescate que marcó al exilio cubano

La nueva acusación revive uno de los episodios más dolorosos para la comunidad cubanoestadounidense. El 24 de febrero de 1996, aviones MiG cubanos derribaron dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate sobre el estrecho de Florida, en espacio aéreo internacional, según las investigaciones estadounidenses.

En el ataque murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente de Estados Unidos, todos de origen cubano. Un tercer avión logró escapar y aterrizar en Miami.

El gobierno cubano sostuvo en aquel momento que las avionetas habían violado repetidamente su espacio aéreo y lanzado propaganda contra el régimen sobre La Habana.

De acuerdo con la acusación federal, González-Pardo piloteaba uno de los cazas MiG involucrados en la operación, aunque las autoridades señalan que no fue quien abrió fuego contra las aeronaves civiles.

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La presencia de González-Pardo en Estados Unidos convirtió el caso en algo especialmente relevante para los fiscales, ya que es el único de los acusados que actualmente se encuentra bajo jurisdicción estadounidense y podría declarar en un eventual juicio.

Si es encontrado culpable en esta nueva causa por conspiración para cometer asesinato, el expiloto cubano podría enfrentar cadena perpetua.

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Un activista siguió durante años la pista de los pilotos cubanos

El activista cubano Luis Domínguez aseguró que pasó años investigando a los pilotos implicados en el derribo de las avionetas. Según explicó, el caso seguía siendo "una herida abierta" dentro del exilio cubano en Florida.

Domínguez, integrante de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, relató que durante mucho tiempo solo se conocía la participación de dos MiG en el ataque. Incluso, en 2003, un tribunal federal estadounidense acusó a dos pilotos y a un comandante cubano, aunque nunca fueron juzgados porque permanecían en Cuba.

La investigación tomó un nuevo rumbo en 2014, cuando Domínguez tuvo acceso a un informe de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), elaborado por Naciones Unidas tras el incidente de 1996.

El documento de la OACI incluía transcripciones de comunicaciones entre los pilotos cubanos y su base aérea durante la persecución del tercer avión, piloteado por José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate.

En los registros se escucha a uno de los pilotos informar: "OK, tengo un objetivo". Minutos después reportó que habían perdido de vista el avión y posteriormente recibieron la orden de "suspender misión".

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Las autoridades cubanas notificaron después que la operación fue cancelada porque la aeronave ya se encontraba fuera del espacio aéreo territorial cubano y se alejaba hacia el noreste.

Para Domínguez, las conversaciones fueron clave porque uno de los pilotos utilizó el nombre "Gual" en lugar de su indicativo militar. Más tarde identificó a José Fidel Gual Barzaga como uno de los involucrados.

Con esa información comenzó a contactar a expilotos cubanos desertores, quienes finalmente le señalaron que González-Pardo había participado en la persecución del tercer Cessna y que incluso llevaba años viajando a Florida para visitar a familiares.

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Entró a Estados Unidos con permiso humanitario

Los registros judiciales indican que González-Pardo ingresó por primera vez a Estados Unidos en mayo de 2017 sin declarar tampoco su pasado militar.

Posteriormente, en 2024, volvió a entrar al país gracias al programa de permiso humanitario implementado durante el gobierno de Joe Biden para ciertos migrantes cubanos.

El caso generó cuestionamientos entre legisladores republicanos de Florida, incluido el entonces senador Marco Rubio, quienes enviaron una carta a funcionarios federales para exigir una investigación sobre cómo se permitió el ingreso del expiloto pese a su presunta relación con el caso Hermanos al Rescate.

En el documento, los congresistas afirmaron que González-Pardo estaba "notoriamente vinculado" al derribo de 1996 y señalaron que exfuncionarios del régimen cubano relacionados con actos de represión o persecución contra cubanoestadounidenses no deberían permanecer en territorio estadounidense.