¿Seguirá nevando en Florida? Esto dice el pronóstico del tiempo en EEUU

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles cambios en el clima, especialmente en las zonas del norte del estado donde persisten las heladas.

Univision
Nevadas, lluvias y fuertes vientos: el oeste de EEUU se prepara para otra tormenta invernal

La nieve sorprendió a decenas de habitantes de Florida, uno de los estados más cálidos y húmedos de Estados Unidos. Este fenómeno poco común volvió a repetirse por segundo año consecutivo, cuando playas y palmeras se cubrieron ligeramente de blanco.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales causaron asombro entre la población, al tratarse de un suceso inusual provocado por una ola de frío.

¿Caerá más nieve en Florida?

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante enero de 2026 Florida registrará temperaturas mínimas de 12 °C y máximas de hasta 21 °C. Las autoridades estadounidenses han alertado a la población del norte del estado por la presencia de heladas este 19 de enero, ya que se espera que las temperaturas desciendan hasta los 25 grados Fahrenheit.

Por ahora, no se pronostican nuevas nevadas en Florida. De acuerdo con los reportes meteorológicos, las condiciones actuales no favorecen la formación de nieve, ya que las temperaturas, aunque bajas para la región, no alcanzan los niveles necesarios para que se repita este fenómeno.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles cambios en el clima, especialmente en las zonas del norte del estado donde persisten las heladas.

Pronóstico del tiempo en Florida durante enero de 2026

Aunque por el momento no hay tormentas tropicales activas que amenacen a Florida, debido a que la temporada de huracanes ha concluido, el Servicio Meteorológico Nacional, puede emitir avisos relacionados con condiciones locales, como posibles nieblas heladas, bajamar o corrientes de resaca, según la zona y las condiciones específicas.

Estos avisos se enfocan principalmente en la gestión general del agua y en el riesgo de inundaciones a largo plazo.

