Inusual nevada cubre Florida tras una intensa ola de frío en Estados Unidos

En esta ocasión, la nieve llegó a cubrir ligeramente la arena y las palmeras de las playas, dejando en redes sociales imágenes poco comunes para la región.

Por:Univision y AP
Las condiciones meteorológicas en Estados Unidos provocaron que, la mañana del domingo 18 de enero, Florida despertara cubierta de nieve. Imágenes y videos del inusual fenómeno, que mostraban al estado bajo un manto blanco, inundaron las redes sociales.

De acuerdo con la agencia Associated Press (AP), la nieve cubrió el césped y los tejados de viviendas en varias zonas del oeste del Panhandle de Florida.

Asimismo, el fenómeno se extendió a ciudades como Columbus y Macon, en Georgia, donde las autoridades advirtieron que la acumulación de nieve podría dificultar el tránsito vehicular. El aire inusualmente frío congeló la lluvia, generando condiciones peligrosas en las carreteras.

No es la primera vez que Florida se cubre de nieve

Sin embargo, este no fue un evento aislado. Casi un año antes, el 21 de enero de 2025, algunas de estas mismas áreas registraron hasta 20 centímetros (ocho pulgadas) de nieve, lo que representó la nevada más significativa en muchos lugares desde finales del siglo XIX.

Florida suele caracterizarse por un clima cálido y húmedo, especialmente durante el verano, y por inviernos templados. No obstante, en esta ocasión, la nieve llegó a cubrir ligeramente la arena y las palmeras de las playas, dejando imágenes poco comunes para la región.

