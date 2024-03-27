Así fue la compleja operación para recuperar los cuerpos de dos de los desaparecidos tras el choque del barco con el puente en Baltimore

Video Identifican a los dos hispanos cuyos cuerpos fueron recuperados tras el colapso del puente en Baltimore

Los equipos de rescate recuperaron este miércoles los cuerpos de dos de los trabajadores que se encontraban en el puente Francis Scott Key , cuando este fue impactado por el buque de carga Dali el martes en Baltimore.

Los cuerpos de los dos hombres, de 35 y 26 años, fueron localizados por los buzos en el interior de una camioneta roja sumergida aunos 25 pies de profundidad, cerca de la parte central del puente, anunció en una rueda de prensa el coronel Roland L. Butler Jr., superintendente de la policía estatal de Maryland.

Aún quedan por recuperar los cuerpos de otros cuatro trabajadores que se encontraban en el puente. Las víctimas procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo Butler.

Se han agotado todos los esfuerzos de búsqueda y, basándose en los datos proporcionados por un sonar, las autoridades creen "firmemente" que los otros vehículos con víctimas dentro están encajonados en las grandes estructuras y el hormigón del puente derrumbado, dijo Butler.

Un compañero de trabajo de los desaparecidos declaró este martes que le habían dicho que los hombres estaban descansando y sentados en sus camionetas, estacionados en el puente cuando éste se derrumbó.

La búsqueda se suspendió el martes debido a las malas condiciones en la zona, la poca visibilidad y las bajas temperaturas en el agua.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, dijo que los buceadores se enfrentaban a condiciones peligrosas.

"Están allí abajo, en la oscuridad, donde pueden ver literalmente lo que tienen a un pie delante de ellos. Están tratando de navegar por metal destrozado, y también están en un lugar donde ahora se presume que las personas han perdido la vida", dijo el miércoles.

Compleja operación en la zona del derrumbe

Los investigadores también empezaron a recoger pruebas del incidente provocado por el carguero que chocó contra el puente Francis Scott Key en Baltimore y provocó su derrumbe.

La investigación se aceleró debido a que en la región de Baltimore se vive un caos vial por la repentina pérdida de una importante vía de transporte que forma parte del circuito de autopistas que rodea la ciudad.

El colapso del puente también provocó el cierre del puerto, vital para la industria naviera de la ciudad.

Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) subieron a bordo del buque y tienen previsto recuperar información de sus componentes electrónicos y documentos, según explicó Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB.

La agencia también está revisando la grabadora de datos de viaje recuperada por la Guardia Costera y elaborando una cronología de lo que condujo al accidente, que las autoridades federales y estatales han dicho que parecía ser un accidente.

La tripulación del barco hizo una llamada de auxilio a primera hora del martes, diciendo que habían perdido la energía y el sistema de mando del buque pocos minutos antes de chocar contra una de las columnas del puente.

El capitán Michael Burns Jr., del Maritime Center for Responsible Energy, afirmó que introducir o sacar un barco de un puerto con un margen de maniobra limitado es "una de las tareas técnicamente más difíciles y exigentes que hacemos".

Hay "pocas cosas que den más miedo que una pérdida de potencia en aguas restringidas", afirmó. Y cuando un buque pierde la propulsión y el timón, "entonces queda realmente a merced del viento y la corriente".

Cómo ocurrió el choque del buque Dali contra el puente

Un video muestra al barco moviéndose a una velocidad que, según el gobernador de Maryland, era de unas 9 mph hacia el puente de 1.6 millas. El tráfico seguía cruzando la parte central del puente, y algunos vehículos parecían escapar con solo unos segundos de sobra. El choque hizo que el vano (la parte central del puente donde no existe ningún apoyo intermedio) se rompiera y cayera al agua en cuestión de segundos.

El aviso de emergencia del barco dio a la policía el tiempo justo para detener el tráfico en la autopista interestatal.

Un agente se estacionó de lado en los carriles y planeó entrar en el puente para alertar a un equipo de construcción en cuanto llegara otro agente al puesto que él estaba cubriendo, pero no tuvo la oportunidad, ya que el buque, impotente, se estrelló contra el puente.

El buque Dali y su pasado crean especulaciones

Synergy Marine Group, que gestiona el buque, dijo que el impacto se produjo mientras el barco estaba bajo el control de uno o más pilotos marítimos, que son especialistas locales que ayudan a guiar a los buques de forma segura dentro y fuera de los puertos.

El buque, que se dirigía de Baltimore a Sri Lanka, es propiedad de Grace Ocean Private Ltd.

El buque pasó las inspecciones del estado rector de un puerto extranjero en junio y septiembre de 2023. En la inspección de junio de 2023, se rectificó un medidor de presión de combustible defectuoso antes de que el buque zarpara del puerto, según informó el miércoles la autoridad portuaria de Singapur en un comunicado.

El buque viajaba usando la bandera de Singapur, y las autoridades de ese país dijeron que llevarán a cabo su propia investigación, además de apoyar a las autoridades estadounidenses.

La ciudad de Baltimore se encuentra en un caos vial y marítimo

La pérdida repentina de una autopista por la que circulan 30,000 vehículos al día y la interrupción de un puerto marítimo vital afectarán no solo a miles de trabajadores portuarios y viajeros diarios, sino también a los consumidores estadounidenses, que probablemente sentirán el impacto de los retrasos en los envíos.

El puerto de Baltimore es un punto de entrada muy transitado en la costa Este de vehículos nuevos fabricados en Alemania, México, Japón y el Reino Unido, además de carbón y maquinaria agrícola.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el secretario de transporte, Pete Buttigieg, dijo que el gobierno de Joe Biden estaba centrado en la reapertura del puerto y la reconstrucción del puente, pero evitó fijar un calendario para esos esfuerzos. Señaló que el puente original tardó cinco años en terminarse.

Otra prioridad es resolver los problemas del transporte marítimo, y Buttigieg tenía previsto reunirse el jueves con responsables de la cadena de suministro.