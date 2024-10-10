Rescatan a los 12 turistas atrapados en una antigua mina de oro en Colorado tras el fallo de un ascensor que dejó un muerto

Video Una explosión mortal en una mina de carbón deja decenas de víctimas

Doce personas fueron rescatadas este jueves por la noche tras permanecer atrapadas durante horas en el fondo de una antigua mina de oro de Colorado cuando un ascensor tuvo un problama mecánico en el lugar turístico, informaron el jueves las autoridades. Una persona murió en el accidente.

El ascensor que bajaba hacia la mina de oro Mollie Kathleen, cerca de la localidad de Cripple Creek, tuvo un problema mecánico a unos 500 pies bajo la superficie, lo que creó un “grave peligro para los participantes” y provocó la muerte de una persona, dijo Mikesell en conferencia de prensa.

El accidente del ascensor fue notificado a las autoridades cerca del mediodía, según el sheriff que informó que las personas se encontraban a unos 1,000 pies de profundidad.

Cuatro de los turistas atrapados sufrieron heridas leves. Mikesell no reveló la identidad de las personas involucradas en el accidente ni de la víctima moral.

¿Cómo fue el rescate en la mina de oro Mollie Kathlee?

De acuerdo con las autoridades las personas estuvieron a salvo y en comunicación con los servicios de emergencia mientras esperaban, y estaban de buen humor después de ser rescatados, dijo Mikesell.

Las autoridades les dieron pizza una vez fuera y les contaron todo lo ocurrido. Mientras estaban abajo, las autoridades solo les habían dicho que había un problema con el ascensor.

Mikesell dijo durante una sesión informativa este jueves por la noche que las autoridades aún no saben qué causó la avería y que se está llevando a cabo una investigación. Los ingenieros trabajaron para asegurarse de que el ascensor volvía a funcionar con seguridad antes de volver a subir a los turistas varados.

¿Cómo es la mina de oro Mollie Kathleen?

Una mujer llamada Mollie Kathleen Gortner descubrió el emplazamiento de la mina en 1891, cuando vio cuarzo recubierto de oro, según el sitio web de la empresa. La mina se abrió en el siglo XIX y se cerró en la década de 1960, pero todavía ofrece visitas guiadas.

El sitio web de la mina describe una visita de una hora en la que los turistas descienden 100 pisos hacia la mina. Los visitantes pueden ver vetas de oro en la roca y montar en un tranvía subterráneo. El viaje en ascensor suele durar unos dos minutos y se recorren unos 500 pies por minuto, según el sitio web de la mina.

Mikesell dijo que la última vez que hubo un incidente fue en 1986.

La mina se encuentra en Cripple Creek, una localidad de unos 1,100 habitantes.

