La historia del puente Francis Scott Key, una de las grandes obras de ingeniería de Baltimore que colapsó tras el choque de un barco

Video Lo que se sabe del barco carguero que provocó el colapso de un puente en Baltimore: su destino era Sri Lanka

La ciudad industrial de Baltimore despertó este martes sin uno de sus puentes: el Francis Scott Key, una de las tres vías para cruzar la bahía.

Desde la madrugada, las autoridades están llevando a cabo una importante operación de rescate después de que un buque de contenedores chocara contra el puente clave de la ciudad, haciendo que varios vehículos cayeran en picada al río Patapsco, lo cual dejó un saldo de seis desaparecidos.

Parte de la historia de esa ciudad, la más poblada de Maryland, quedó sumergida en el río. Te contamos por qué es relevante para esa ciudad el puente Francis Scott Key.

¿De dónde viene el nombre del puente que colapsó en Baltimore?

El puente Francis Scott Key lleva el nombre de un destacado abogado de la región que participó en la guerra de 1812 entre Estados Unidos y Gran Bretaña.

En septiembre de 1814, Key se encontraba en un barco para negociar la liberación de un prisionero estadounidense y presenció un bombardeo británico de 25 horas sobre el Fuerte McHenry, el bastión que defendía el puerto.

Desde una posición ventajosa en el río Patapsco, Key, de 35 años, pudo ver que la bandera estadounidense permaneció de pie durante las horas de oscuridad y seguía en lo alto del fuerte cuando llegó la mañana.

Esa escena lo inspiró y convirtió su vivencia en un poema.

Inicialmente, el poema fue conocido como "Defensa del Fuerte M'Henry", poco después se le puso música de una canción británica y se conoció como "The Star-Spangled Banner".

A lo largo del siglo XIX se hizo cada vez más popular como canción patriótica, hasta que, en marzo de 1931, el entonces presidente Herbert Hoover la convirtió oficialmente en el himno nacional del país.

Así Key se convirtió en el padre del himno nacional y por ello el puente de Maryland lleva su nombre.

El proyecto para el puente fue financiado mediante una emisión de bonos de $220 millones en 1968, tras lo cual los contratistas evaluaron el fondo del puerto exterior y el canal de navegación para ver si daba más resultado hacer un túnel.

Las ofertas para la construcción del túnel del puerto exterior propuesto se abrieron en julio de 1970, pero sus precios fueron sustancialmente más altos que las estimaciones de ingeniería para el puente.

Finalmente, la Asamblea General aprobó en abril de 1971 un plan alternativo para la construcción de un puente de cuatro carriles.

El puente Francis Scott Key se inauguró en marzo de 1977.

¿Por qué es tan importante el puente Francis Scott Key en Baltimore?

El puente ha sido una vía de transporte fundamental a lo largo de la costa Este durante décadas, ya que es una vital vía de comunicación de la zona de Baltimore.

En el momento de su construcción, este puente de arco de acero era el segundo con el tramo de armadura continua más larga del mundo y sigue siendo el segundo de ese tipo más largo de EEUU y el tercero del mundo, según la Sociedad Americana de Ingeniería Civil (ASCE, por sus siglas en inglés).

El puente cruza el río Patapsco por la I-695 y es el último eslabón de la carretera de circunvalación de Baltimore, según la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA, por sus siglas en inglés).

Solo la estructura del puente de 4 carriles tiene 1.6 millas de longitud, pero la construcción también incluye el puente levadizo de Curtis Creek. Incluyendo las vías de acceso, el puente completo tiene una longitud de unos 10.9 millas, según la MDTA.

El puente es fundamental para el transporte marítimo de la costa Este. Por las salidas y entradas, públicas y privadas del puente pasaron 847,158 automóviles y camiones ligeros en 2023, la mayor cifra de todos los puertos estadounidenses, según el sitio web del gobierno de Maryland.

Debido a que el tránsito marino, como terrestre, está cerrado de momento por la zona se esperan pérdidas económicas, ya que los puertos y ríos de la costa este de Maryland mueven cada año otros 2.5 millones de toneladas de mercancías a granel.

Todos los puertos de Maryland son vitales para la economía y una fuente importante de empleo en el estado, dice un reporte de la ASCE.

¿Era seguro el puente Francis Scott Key?

En 2011 el puente que colapsó este martes en Baltimore fue considerado estructuralmente deficiente por el Departamento de Transporte y también como uno de los miles de puentes decrépitos en EEUU, según la ASCE.

De acuerdo con la ASCE “un puente calificado como deficiente no significa que sea inseguro, pero puede provocar limitaciones en la velocidad y el peso de los vehículos para garantizar que la estructura permanezca abierta”.

Ian Firth, un ingeniero británico de estructuras y diseñador de puentes declaró en una entrevista al Washington Post, que el puente Francis Scott Key tenía una estructura de soporte "ligera" y parecía contar con dispositivos de protección de embarcaciones en el agua a su alrededor, pero que los objetos "no eran adecuados".

Debido a la mala condición que se encontraba el Francis Scott Key y otros puentes el país, EEUU obtuvo en 2021 una "C" en el estado nacional de los puentes, dice un informe de la ASCE.

De acuerdo con el reporte en EEUU hay más de 617,000 puentes. Actualmente, el 42% de todos los puentes tienen al menos 50 años, y 46,154, o el 7.5% de los puentes del país, se consideran estructuralmente deficientes, lo que significa que están en "mal" estado.

En el caso específico de Maryland, el estado obtuvo una “B” en la condición de sus puentes. Según el reporte de 2021, aproximadamente el 25% de los puentes de Maryland tienen más de 60 años y aunque el mantenimiento rutinario y las reparaciones pueden prolongar la vida útil de un puente, se requiere una fuerte financiación para repararlos adecuadamente.

La ASCE estimó ese año que se requerirían 125,000 millones de dólares para la reparación de puentes en el país.

