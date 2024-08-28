Lo buscaban por un asesinato. Se escondió en un ático, pero se cayó, rompió el techo y fue a estrellarse frente a los policías

Video Bombero es captado haciendo comentarios racistas contra un conductor tras un accidente

Un joven de 20 años sospechoso de cometer un asesinato fue detenido en el estado de Tennessee tras caer del ático en el que estaba escondido y atravesar el techo del piso inferior.

Pese a lo aparatoso de la caída, Deario Wilkerson no resultó herido y fue detenido por las autoridades sin mayores incidentes.

La policía informó en un comunicado que un hombre fue encontrado muerto a tiros en una calle de la ciudad de Memphis el pasado mes de abril.

Unas semanas después, se emitió una orden de arresto contra Wilkerson por considerarlo presunto responsable de asesinato en primer grado y de puesta en peligro imprudente con un arma mortal.

El joven se encontraba en paradero desconocido hasta que este lunes fue localizado por la policía mientras se trasladaba a una casa en la misma ciudad.

Las autoridades locales rodearon la casa y el sospechoso intentó esconderse en el ático mientras la policía registraba la vivienda.

Fue en ese momento que Wilkerson apareció repentinamente en la escena al caer y atravesar el techo desde el último piso.

Las imágenes tomadas por los agentes dejan constancia del curioso momento.

Deario Wilkerson fue detenido tras caer por el techo desde el ático de la vivienda que estaba registrando la policía. Imagen U.S. Marshals Service Memphis

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Shelby le confirmó a NBC News que Wilkerson era uno de los tres sospechosos identificados en este asesinato

Los tres habían presuntamente robado el arma de la víctima antes de dispararle mientras intentaba huir, quien murió por una herida de bala en la nuca.

Los otros dos sospechosos ya habían sido arrestados y acusados antes del suceso de este lunes.

