Un neumático falló poco antes del mortal accidente de un autobús en Mississippi, dijeron autoridades federales

Video Al menos siete muertos y decenas de heridos tras un aterrador accidente de autobús en Mississippi

Un neumático falló poco antes de que un autobús se accidentara el sábado, dejando un saldo de siete fallecidos y decenas de heridos en Mississippi, dijeron autoridades este domingo en una conferencia de prensa en la que ofrecieron pocos detalles nuevos sobre el incidente.

En el lugar del accidente, la carretera interestatal 20 cerca de Bovina, en el condado Warren, recopilaban evidencias hoy investigadores de la federal Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés). La pesquisa se encuentra en una etapa muy preliminar y los primeros hallazgos se conocerán recién en unos 30 días, dijo el funcionario Todd Inman de la NTSB.

"Hay algunos datos que sí conocemos. Este accidente se produjo (...) cuando a un autobús Volvo del 2018 que viajaba en dirección oeste en la carretera 20 (...) le falló el neumático izquierdo de la parte delantera. En ese punto el vehículo se volcó hacia su lado izquierdo", dijo Inman.

Llevaba 41 pasajeros, un conductor y un copiloto, agregó el funcionario. No dio detalles de las víctimas.

Ayer se supo que seis personas a bordo fueron declaradas muertas en el lugar y otra murió en un hospital, según un comunicado de prensa de la patrulla de carreteras. Treinta y siete personas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales.

¿Qué más se sabe del accidente en autobús en Mississippi?

El autobús viajaba de Atlanta a Dallas. Entre los fallecidos había un niño de 6 años y su hermana de 16, según el forense del condado de Warren, Doug Huskey. Fueron identificados por su madre. Las autoridades estaban trabajando para identificar a las demás víctimas, dijo.

El autobús era operado por Autobuses Regiomontanos. Una mujer que contestó al teléfono en su oficina de Laredo, Texas, dijo que estaba al tanto del accidente, pero no respondió a preguntas ni proporcionó su nombre. La empresa de transporte dice tener 20 años de experiencia ofreciendo viajes transfronterizos entre 100 destinos de México y Estados Unidos.

Inman dijo que evaluarán las condiciones del autobús, la experiencia del conductor y cómo se encontraba la carretera al momento del accidente. El informe preliminar se conocerá en un mes y el final en cerca de un año. Aunque el funcionario dijo que divulgarán cualquier recomendación que consideren deba hacerse de forma urgente.

