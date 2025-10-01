Cambiar Ciudad
Accidente automovilísitico

Tienen 13 y 11 años. Estaban alcoholizados y manejaban un carro robado "a más de 100 millas". Así quedó el vehículo

Según las autoridades, el vehículo había sido reportado como robado y momentos antes había huido de agentes del Departamento de Policía de Flagstaff.

Dos menores de 13 y 11 años resultaron heridos este martes tras protagonizar una persecución policial que terminó en un choque en la Interestatal 40, cerca de Flagstaff, Arizona, reportaron las autoridades locales.

La persona al volante, que medios locales identificaron como una niña de de 13 años, presentaba signos evidentes de intoxicación y un nivel de alcohol en sangre de 0.183, más del doble del límite legal permitido para adultos en el estado, dice un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Arizona, difundido en redes sociales.

Las autoridades no revelaron las identidades ni el género de los menores.

Así fue el accidente de dos menores de edad conduciendo en estado de ebriedad

De acuerdo con las autoridades, el incidente comenzó alrededor de la 1:00 de la madrugada del martes, cuando agentes de la Patrulla Estatal de Carreteras recibieron un reporte sobre un vehículo que circulaba en sentido contrario por la interestatal en dirección este.

“Un oficial localizó el automóvil y observó cómo cruzaba el camellón central en dirección contraria antes de corregir el rumbo por sí solo y continuar a más de 100 millas por hora”, dice el comunicado.

Según las autoridades, el vehículo había sido reportado como robado y momentos antes había huido de agentes del Departamento de Policía de Flagstaff.

En su intento por escapar, la persona al volante perdió el control, subió a la barrera de contención y avanzó sobre ella antes de volcarse varias veces y terminar impactando violentamente contra un árbol, dice el comunicado.

La fuerza del choque fue tal que el volante del automóvil se desprendió mientras el vehículo daba vueltas y fue lanzado a unos 50 pies del lugar donde terminó el automóvil.

A pesar de la gravedad del accidente, ambos menores sobrevivieron y fueron trasladados al hospital con lesiones que no ponen en peligro sus vidas, dice el comunicado.

“Estamos agradecidos de que los niños estén bien, pero esto pudo haber terminado mucho peor”, señalaron las autoridades en un comunicado, instando a los padres a hablar con sus hijos sobre los riesgos de estas conductas.

Las investigaciones continúan para determinar cómo los menores obtuvieron el vehículo y el alcohol.

